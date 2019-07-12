İSTANBUL VALİSİ’NE ZİYARET

Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan, daha önceded alınmış bir randevu ile 12 Temmuz 2019, Cuma, saat 17.15’te İstanbul Valiliği’ne bir ziyarette bulunarak Vali Sayın Ali Yerlikaya tarafından kabul edildi. Bu Ziyarette kendisine Kilise ve ayinlerden sorumlu Başrahip Tatul Anuşyan ve Ruhani Meclis üyesi Kd. Peder Krikor Damadyan refakat ettiler.

Yaklaşık yarım saat süren ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme esnasında Patriklik Kaymakamı Sayın Vali’ye gösterilen yakın ilgi için teşekkürlerini iletti. Vali Yerlikaya ise Episkopos Hazretleri’ni tebrik ederek başarılar dilerken cemaate destek için hazır olduklarını vurguladı.

Patrik Kaymakamı ve beraberindekiler teşekkür ederek Valilik’ten ayrıldılar.

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