Ermenistan Dışişleri Bakanı: “Türkiye, Ermenistan için bir güvenlik tehdididir”

Avrupa Birliği’nin Doğu Ortaklığının 10. yıl dönümü münasebetiyle 11 Haziran’da Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlenen uluslararası konferansa Ermenistan Dışişleri Bakanı da katıldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan edinen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan konferansta yaptığı konuşmada Doğu Ortaklığı ülkeleri güvenlik sorunları kapsamında Ermenistan-Türkiye ilişkiler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zohrab Mnatsakanyan şu ifadeleri kullandı:

“Ermenistan için Türkiye bir güvenlik tehdididir. Artık 27 yılı aşkın süredir Türkiye, Ermenistan ile diplomatik ilişki kurmayı reddediyor ve adaleti inkar ederek Ermenistan’ı abluka altına alma politikasını yürütmeye devam ediyor. Bu bizim için bir güvenlik tehdididir.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/12/Zohrab-Mnatsakanyan-Türkiye-Ermenistan-Dışişleri/159603

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