DEFALARCA DEFİNECİ SALDIRISINA UĞRADI!

Ermeni-Süryani Kadim Mezarlığı bekçisi Özgüner İlkılıç, mezarlıkta hazine aramak isteyen define avcılarının saldırısına uğradığını ve bu saldırılarda yaralandığını söyledi.

Salih YEŞİL

DİYARBAKIR – Ermeni-Süryani Kadim Mezarlığı bekçiliğini 90 yıldır yapan ailenin son mirasçısı Özgüner İlkılıç, ailesinin 1930’dan beri Ermeni-Süryani Kadim Mezarlığını koruma görevini şimdi kendisi yürütüyor. 40 yaşında olan İlkılıç, 28 yaşında devraldığı görevi, daha öncesi dedesi Abdulaziz, amcaları Adem ve Edip İlkılıç ile babası Ramazan İlkılıç yürütmüş. 6 çocuğuyla birlikte mezarlıkta inşa edilen evde yaşamını sürdüren İlkılıç, 2007’de babasından görevi devraldığını söyledi.

Yaptığı işi ata mirası olarak değerlendiren İlkılıç, yaşadığı müddetçe atalarının mirasını sürdüreceğini kaydetti. Yaptığı görevin atalarının miras borcu olarak değerlendiren İlkılıç, mezarlığı korurken yaşamını yitiren dede, amca ve babası da aynı mezarlıkta yattığını belirterek, yaşadığı sürece mezarlığı koruyacağını söyledi.

‘OLMAYAN ŞEYİN NÖBETİNİ TUTUYORUZ’

Ailesinin tümünü Katolik Mezarlığında kaybettiğine değinen İlkılıç, kendi topraklarının, kendi atalarının ve kendi halklarının kendisi üzerindeki hakkını ödeyebilmek için mezarlıkta nöbet tuttuğunu belirtti. Hristiyan mezarlıkları için en büyük sorunun define avcıları olduğuna işaret eden İlkılıç, “Burada olmayan bir şeyin nöbetini tutuyoruz. Define olmadığı halde sürekli mezarlar kazılmaya çalışılıyor. Her gün silah çekip bizi rahatsız ediyorlar” dedi.

MEZARLIKTA HAYATA GÖZLERİNİ AÇTI

Koruduğu mezarlıkta inşa edilen evde dünyaya geldiğini vurgulayan İlkılıç, yapabildiği kadar atalarının mezarlığını koruyacağını kaydetti. Kimliğinden ve mezarlığı korumasından dolayı kendisinin ve çocuklarının taciz, hakaretlere maruz kaldığını belirten İlkılıç, 6 çocuğu ile birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenen bir maaş ile geçindiklerine ifade ederek, “Sabahları eşim, akşamları ise ben mezarlığın bekçiliğini yapıyorum. İkimiz bekçilik yaparken eşim bir tek maaş alıyor” ifadesini kullandı.

‘KİMSEDEN TALEPDE BULUNMADIM’

Herhangi bir sağlık güvencesi olmadan bekçilik yapan İlkılıç, “Maaş konusunda da kimseden de bir talep de bulunmadım. Talep etmememdeki neden ise başıma bir şey geldiği zaman evlatlarım kimsenin kapısına dikilmesin” diye konuştu. Sur içinde oturmaları nedeniyle sürekli tehlikelerle burun buruna yaşadıklarını dile getiren İlkılıç, neredeyse her gece ne idüğü belirsiz kişilerce mezarlığın saldırıya uğradığına değindi. İlkılıç, “Buna kesinlikle izin vermememize rağmen mezarlara saldırılarla her gün karşılaşıyoruz” diye konuştu.

‘ONLARCA KEZ SALDIRIYA UĞRADIM’

“Define için gelenler tarafından onlarca kez saldırıya uğradım” diyen İlkılıç, saldırılar arasında silahla, kesici aletle ile toplu yapılan saldırılar olduğunu ve bu saldırılarda yararlandığını vurgulayarak, saldırılardan sağ kurtulmasını boksla ilgilenmesine bağladı. Boksla ilgilenmesinin mezarlığı korumada kendisine özgüven verdiği dile getiren İlkılıç, “Her gelene burayı bırakamam. Burası atalarımın bana emaneti” sözleriyle mezarlığı korumadaki kararlılığını aktardı.

MEZARLIKLAR KENTİN AYNASIDIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünün, mezarlıkları kentin aynası olarak görmeleri nedeniyle mezarlığa önem verdiğini belirten İlkılıç, “Mezarlarını ziyarete gelecek ailelerin güzel bir manzara ile karşılaşması nedeniyle mezarlığı sürekli temizliyorum. Oysa ziyarete gelen aileler mezarlarının başına ağaç ekmeleri sonrasında atalarının bulunduğu mezarlıklar daha güzel olur.” şeklinde konuştu.

‘BURADA HAZİNE YOKTUR’

İlkılıç, kendisinden sonra mezarlığı koruyacak kişinin oğlu Ramazan olduğunu söyledi. Oğlunun henüz ilkokula gittiğini ve gününün çoğunda mezarlık temizliğinde kendisine yardım ettiğini belirtti. Son olarak define peşinde olanlara uyarıda bulunan İlkılıç şu şekilde konuştu: “Şuanda vücudum neredeyse harita gibi darbe almayan yer kalmamış. Mezarlığa gelenlerin saldırıları sonucunda vücudum delik deşik olmuş durumda. Yani yapmak istediğim tek çağrı, ‘Burada hazine yoktur’ çağrısıdır. Sabahlara kadar burada beklememin tek sebebi cahil insanların gelip bu mezarlığa zarar vermelerini engellemek içindir.”

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