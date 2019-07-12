Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta sağa Lioi, stopere Timothee

Beşiktaş’ın transferde önceliği stoper ve sağ kanat. Medel ve Quaresma’nın ayrılık ihtimaline karşılık Siyah-Beyazlılar stopere Timothee Kolodziejczak’ı, sağ kanada ise Andres Lioi’yi almak için çabalıyor!

BÜTÇESİNİ küçültüp, hedeflerinden vazgeçmek istemeyen Beşiktaş Yönetimi, daha ekonomik ancak verimli adamlar arıyor. Siyah-Beyazlı yönetimin bu çerçevede Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yaptığı değerlendirmede iki ismin ön plana çıktığı belirtiliyor. Tyler Boyd’u transfer ederek, ilk imzayı attıran Kartal’ın Medel ve Quaresma’nın ayrılık ihtimalinin güçlenmesi üzerine stoper ve sağ açık için 2 oyuncuyla temasa geçtiği belirtiliyor.

SAĞA ARJANTİNLİ

Sol stoper için görüşülen futbolcu ise Timothee Kolodziejczak. Meksika takımı Tigres’in oyuncusu Kolodziejczak için resmi temaslar yoğunlaştı. Sağ kanat için ortaya atılan isim ise Arjantin ekiplerinden Rosario Central’de forma giyen Andres Lioi. Beşiktaş 22 yaşındaki sağ açığı kiralamak için kulübü Rosario ile anlaşma sağladı.

DOMAGOJ VİDA AYRILMAYACAK

VİDA’NIN menajeri Rus basınına konuştu. Tecrübeli oyununun Beşiktaş’ta mutlu olduğunu ve sözleşme uzatmayı düşündüğünü belirten menajeri, “Vida bu yaz kulüpten ayrılmayacak. 30 yaşında ve sözleşmesi devam ediyor. Beşiktaş’la yeni bir anlaşma yapmak ve 2025 yılına kadar kulüpte kalmak amacında. 2018 yılında Liverpool’un kendisine ilgisi olduğu unutulmasın. Vida’nın kalitesini herkes biliyor” dedi.

KADERiM AVCI’NIN ELiNDE

GEÇEN sezon Hollanda Ligi’nde kiralık oynayan ve Beşiktaş’la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aras Özbiliz, Ermeni basınına konuştu. Aras yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı’dan şans bulacağına inandığını belirtti, şu ifadeleri kullandı: Willem ll’ye kiraya verilmeden önce bile, bir yıllığına Beşiktaş ile olan sözleşmeyi uzattım. Şimdi takımda yeteneklerimi tanımak ve kendimi kanıtlama şansı vermek isteyen yeni bir koçu var. Yakın bir gelecekte Beşiktaş’ta kalacağım ya da kalmayacağım netleşecek.

https://www.aksam.com.tr/spor/saga-lioi-stopere-timothee/haber-988553

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