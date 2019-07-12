ABD’de öyle bir konferansa katılacak ki…

ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘dini zulme’ dikkat çekmek gerekçesiyle gelecek hafta Washington’da konferans düzenleyecek…

ABD Dışişleri Bakanlığı, “dini zulme”dikkat çekmek gerekçesiyle gelecek hafta Washington’da konferans düzenleyecek. Konuşmacı olarak davet edilenler arasında, Türkiye’de 23 yıl görev yaptıktan sonra 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından “terör” suçlamalarından 2 yıl hapiste tutulmuş Evanjelik din adamı Andrew Brunson da var.

Evanjelik kimliğiyle öne çıkan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in girişimleri sonucu Başkan Donald Trump’ın yaptırımları sonrası serbest kalan Pastör Andrew Brunson’ın konuşma yapacağı Dini Özgürlükleri İlerletme Konferansı, ikinci kez bakanlar düzeyinde toplanacak.

TÜRKİYE KONUŞMACISI OLDU

Sputnik’in haberine göre Brunson, geçen ay federal hükümete bağlı Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu’nun düzenlediği Türkiye’de Dini Özgürlükler paneline de hitap etmişti. Evanjelik pastör, ‘Türkiye’de Hristiyanlara yönelik artan baskıların gelecekte daha büyük zulümlere dönüşebileceğini’ ileri sürmüştü.

NADIA MURAD DA KÜRSÜYE ÇIKACAK

ABD Dışişleri’nin konferansında ise IŞİD’in elinden kurtulması sonrası Iraklı Ezidi kadınların uğradığı mezalimi dünyaya duyurarak Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Nadia Murad da konuşmacı olacak.

KATLİAM KURBANLARI KATILIMCI

Dini Özgürlükleri İlerletme Konferansı’na ABD’nin San Diego kentindeki sinagog, Yeni Zelanda’daki cami ve Sri Lanka’daki kilise katliamlarının mağdurları, Myanmar’da Birleşmiş Milletler’in ‘soykırım’ ifadesini kullandığı tehcire uğrayan Arakan Müslümanlarının temsilcileri de katılacak.

12’DEN FAZLA ÜLKEDEN BİLDİRİ BEKLENİYOR

ABD’nin Dini Özgürlükler Özel Büyükelçisi Sam Brownback, bakanlar düzeyindeki konferansta 12’den fazla ülkenin bakanlarının yer alacağını duyurdu.

‘Aynı zihniyetteki’ ülkelerin davet edildiğini belirten Brownback, adlarını açıklamadığı bu ülkelerin, ABD’nin hazırladığı dini zulmü sona erdirmeye yönelik açıklamayı imzalamalarını umduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“DÜNYANIN YÜZDE 70’İNDEN FAZLASI DİNİ ZULÜM ALTINDA”

“Bunun harekete geçmeyi tetikleyeceğini umuyoruz. Sonuçta tabandan bir hareket amaçlıyoruz. Dünyanın yüzde 70’inden fazlası, dini kısıtlamalarla dolu ve maalesef pek çok vakada öldürücü ortamlarda yaşıyor.”

ABD’li diplomat Myanmar’ın bu ülkeler arasında olup olmadığı sorusu üzerine “Biz halihazırda onları ne aynı zihiniyetteki ne de esin verici ülkeler kategorisine koyuyoruz” dedi.

Brownback, 13 bin siyasi ve dini mahkumun bırakılması ve bazı kiliselerin kayıt altına alınması bakımından Özbekistan’ın “doğru yöne girmesinin” ise kendilerini teşvik ettiğini ifade etti.

https://odatv.com/abdde-oyle-bir-konferansa-katilacak-ki…-12071952.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...