Temel hedef; Türkiye’yi ipe götürmek

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Yücel Koç

Tobias Huch diye biri…

İngiltere’de muhabirlik yapıyormuş.

Sosyal medya paylaşımına Saddam’ın idam fotoğrafını koyup, üstüne şunu yazmış; Next: Erdogan.

‘Sıra Erdoğan’da’ diyor kısaca.

Altında vatandaşlarımızın yorumları var.

15 Temmuz gecesi tankın üstüne çıkıp, namluyu mesaj olarak gösterdikleri fotoğrafları paylaşmışlar bolca.

Onlardan biri de akademisyen Hrant Enveryan.

Bir Ermeni olarak, 15 Temmuz’da Erdoğan’ın yanında durmanın değerini anlatmış.

Türk ve Müslüman olduğunu söyleyip, Türkiye düşmanları ile iş tutanlara ders niteliğinde…

Tobias Huch kimmiş diye biraz araştırdık.

Yazılarında PKK’ya övgüler dizen, yayınladığı kitaplarda Türkiye’nin doğusunu Kürdistan olarak gösteren bir tip…

Kısacası tam bir Türk ve Türkiye düşmanı.

Bu aşağılık adamı çok önemsediğimden değil ama, içimizde Tobias çok, asıl problem bu.

Daha kötüsü, bunların gerçek yüzünü defalarca gördüğü hâlde, Tobiasların tuzağına düşenler…

Maalesef 15 Temmuz işgal girişimini bile birkaç yıla varmadan tüketen, unutan, unutturulan bir milletiz.

Onlar yerlerinden asırlar geçse milim oynamazken, dağılan ve savrulan bizleriz.

Aynı eller ekonomiyi hafif çalkaladığında öfkeye kapılan, yalanları süsleyip gerçekmiş gibi pazarladıklarında hemencecik inanan yine bizim milletimiz.

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Bakın, geçen yıldan bu yana Doğu Akdeniz’i yazıyor, toplumu kuracakları tuzaklara karşı uyarıyoruz.

Türkiye’nin önünü açacak, zenginleştirecek, gelecek nesilleri büyük refaha kavuşturacak devasa rezervden bahsediyoruz.

Hem Türkiye’nin, hem KKTC’nin haklarını sonuna kadar savunan, bütün baskılara karşı asla geri adım atmayan kişi, ‘sıradaki Saddam’ diye tehdit ettikleri Recep Tayyip Erdoğan.

Hadi Tobiasların düşmanlığını anlıyoruz da, Erdoğan düşmanlığını ülke düşmanlığına dönüştüren, Doğu Akdeniz’de arama yapmamıza, çatışma durumunda elimizi güçlendirecek S-400 almamıza karşı çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ne demeli, gerçekten bilmiyoruz.

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Darbeciliğin adını ‘demokratlık’, ihanetin adını ‘özgürlük’, mandacılığın adını ‘halkçılık’ koymuşlar bizde…

Elbette iktidarların pek çok icraatı eleştirilebilir, daha iyisi bulunduğunda değiştirilir, buna sözüm yok.

Mesele; ülke için canını ortaya koyanları müdafaa etmek ve millî menfaatleri savunma noktasında hangi tarafta olduğundur.

Apaçık düşmanlığı ortaya çıkan örgütler, yapılar desteklenmez mesela…

Veya sırf ülke menfaatlerini koruyor diye lider hedef alınmışsa, düşman safında yer alınmaz.

Bizde böyle bir paradoks var.

‘Erdoğan gitsin de ne olursa olsun’ düşüncesindeki bir kitleyle karşı karşıyayız bugün.

O zaman şunu sormak isterim;

Yerden yere vurduğunuz Erdoğan ya ileride Büyük İsrail’e dönüştürülecek Kürdistan’ın önünü kesmeseydi,

Şakşakçılık yaptığınız HDP’li Selahattin Demirtaş’ın istediği olsa, Doğu ve Güneydoğu bölünseydi,

15 Temmuz’da direnmese, ülkemiz fiilen işgal altına girseydi,

FETÖ elebaşı Yavuz Sultan Selim’in kaftanını giyip, Humeyni gibi başımıza çöreklenseydi o zaman mı memnun olacaktınız icraatlarından?

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Gezi’den bu yana çok şey gördük, çok şey tecrübe ettik.

Dünyayı yöneten efendiler Erdoğan’ı ülkenin başında istemiyor, hatta fırsatını bulurlarsa yaşatmayacaklarını ayan beyan gösteriyor.

Yani, Erdoğan’ın tek suçu var, onlara boyun eğmiyor, Türkiye’nin anahtarını ellerine verip, istedikleri gibi at koşturmalarına müsaade etmiyor.

Biz de diyoruz ki, Recep Tayyip Erdoğan bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı’dır, ülkemizin menfaatlerini savunduğu müddetçe onun yanındayız.

Bunları söyleyince içerideki maşaları bizi de lince kalkışıyorlar ama hiç önemli değil.

Türkiye’de yerleşik mason yapılanmasının, ülkemizin can düşmanı PKK’nın, FETÖ’nün, Tobiasların yanında olmaktansa, vatanımızın meşru yöneticisi Erdoğan’ın, ülkemizin menfaatlerini savunan Cumhur İttifakı’nın yanında durmak şereftir.



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Yeni partinin amacı



Erdoğan sayesinde makam sahibi olanlar, görevden uzaklaştırıldıkları için küsmüşler, yeni parti kuracaklarmış.

Amaçları, AK Parti’den birkaç puan daha götürerek, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’yi iktidara taşımak.

Milliyetçi geçinen İYİ Parti ve sözde muhafazakâr Saadet gibi CHP’ye çalışacaklar yani.

2007’deki 367 krizini, e-Muhtıraları, kapatma davalarını düşünüyorum da…

Nereden nereye geldik!

http://www.haber7.com/yazarlar/yucel-koc/2877478-temel-hedef-turkiyeyi-ipe-goturmek/?detay=1

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