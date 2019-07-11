Samsunlu Papaz’dan flaş açıklamalar – Samsun Haberleri

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Samsun’da Kilise Papazı Orhan Pıçaklar’dan flaş açıklamalar Samsunlu gençlerin Hristiyanlığa yönelik görüşlerini, kilisenin kaç üyesi olduğunu ve tüm merak edilenleri anlattı.

Bu kilisede Kuran-ı Kerim’i Hatim etmeden Hristiyan olunmuyor.

Gerçekleştirdiğimiz röportajımızda sorularımıza yanıt veren Samsun Protestan Kilisesinin Papazı Orhan Pıçaklar “ Samsun’da 170 üyelerinin bulunduğunu, bu üyelerin %20’si’nin 25 yaş olduğunu belirten Samsun Protestan Kilise Papazı Orhan Pıçaklar son bir yıldır üyelerinin olmadığını belirtti.

HRİSTİYANLIK BİR TAKIM TUTMA İŞİ DEĞİLDİR

Orhan Pıçaklar “Biz bu cümlede şunu anlatmaya çalıştık, Hristiyanlık bir takım tutar gibi, bir takım değiştirir gibi bugün Galatasaraylıyım yarın Fenerli olurum, gibisinden olmaması lazım. Çünkü bir semai dini bırakıp bir başka semai dine koşmak olmaz. Hristiyanlık insanların ve basının bildiği gibi sadece Pazar günü kiliseye gitmek demek değildir. Hristiyanlık sabah uyandığın zaman kitap okunması ve dua edilmesi gereken bir din. Günde birkaç seferden oluşan duaları mevcut. Gece yatarken de kutsal kitabın okunması lazım” dedi.

KURAN-I KERİM’İ HATİM ETTİN Mİ?

Kendi dinini yeterince bilmeyen birinin Hristiyanlığa bir heves uğruna geçmesini istemediklerini belirten Pıçaklar; “Biz belli konuları aktarmak istiyoruz. Yani sen eski inancındayken de bu ibadetleri yapıyor muydun? Mesela en azından Kuran-ı Kerim’i bir kere hatim ettin mi? zaten bunu da yapmamışsan sen Hristiyan olsan bile kimlik Hristiyan’ı olmuş olursun. Biz burada bunu vurgulamak istedik.

OĞLUMU VAFTİZ ETTİRMEDİM

Bir dine koşmadan önce, insanın araştırma yapması gerek. Mesela benim oğlumun Anne, Babası’da Hristiyan olduğu halde bebekken, vaftiz ettirmedik. Neden? Çünkü oğlumun kendi aklı ve iradesiyle keşfetsin, dinini bulsun bir şeyi ona göre uygulasın istedik.

DİN DERSİNDEN MUAF TUTTULAR

Mesela devletimiz bu konuda çok sağ olsun. Din dersinden muaf tutmuşlardı. Oğlumun okulu da bu konuda sağ olsunlar izin vermişlerdi. Çocuğunuz din dersinden muaf tutulabilir dediler, bende din dersi zorunlu olsun dedim. Niye mi? İslamiyet’i de öğrensin, cahil bir insan olarak kalmasın. Sadece Hristiyan diye bir tek Hristiyanlığı bilmesin istedim. Biz ona hep bunu söylüyoruz. Önce her şeyi bilsin sonra neye inanmak istiyorsa ona inansın” diye konuştu.

https://www.samsunsonhaber.com/haber/5076493/sakalasirken-1-kisinin-oldugu-olayla-ilgili-6-kisi-adliyeye-sevk-edildi

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