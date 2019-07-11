Ermenistan’da İsrail Büyükelçisi Ermeni Soykırımı hakkında konuştu

Ermenistan’da yeni atanan İsrail Büyükelçisi Eliyav Belotserkovski İsrail bağımsızlığının 71’inci yıldönümü münasebetiyle gazetecilerle görüşmede bulundu.

Görüşme sırasında İsrail Büyükelçisi Ermeni Soykırımına da değindi. Belotserkovski 1915’te Osmanlı Devletinde Ermenilerin katliamları 20’inci yüzyılın en büyük kasten yapılan cinayeti olarak tanımladı.

Gazeteciler İsrail’in resmi olarak daha Ermeni Soykırımı kabul etmediğini hatırlatarak ileride İsrail’in politikasında değişiklik olabilir mi diye sordular. Bu bağlamda Eliyav Belotserkovski’nin Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret ettiğini dile getirerek bunun ne anlama geldiğini de sordular.

İsrail Büyükelçisi bu sorulara cevaben “O korkunç bir trajediydi. 20’inci yüzyıl ve genel olarak insanlık tarihinin en büyük kasten yapılan cinayetlerdendir. Yahudiler, özellikle İsrail’de yaşayanlar aktif bir şekilde bunu kınıyorlar ve bu mesele bizim parlamentoda da tartışıldı” ifadelerini dile getirdi.

Azerbaycan ile ilişkiler İsrail ve Ermenistan işbirliğini engelleyemez mi sorusuna ise Eliyav Belotserkovski İsrail’in her ülkeyle ayrı ilişkileri olduğunu ve Ermenistan ile ilişkilere de öncelik verdiklerini ifade eti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/11/Ermenistan-İsrail-Ermeni-Soykırımı/159496

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