AKP’li yöneticiden muhacirlere hakaret!

AKP Başiskele İlçe Yöneticisi Süleyman Özkaraaslan, Bulgar ve Yunan göçmenlerini Suriyelilerle bir tuttu, ‘geri gönderelim’ kampanyası yapılan bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Başiskele İlçe Yöneticisi, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Süleyman Özkaraaslan skandal bir paylaşıma imza attı. Özkaraaslan paylaşımında Bulgar ve Yunan göçmeni muhacirleri hedef aldı. “1989’da gelen Bulgarları, 1950’de gelen Selanik dönmelerini, 100 bin kaçak Ermeni’yi Suriyelilerle birlikte gönderelim. Var mısınız çomarlar” diyen Özkaraaslan’ın paylaşımı tartışma yarattı. Yunan göçmenlerine ‘dönme’ diyen, muhacirleri Suriyelilerle bir tutan Özkaraaslan’la ilgili partisi bir işlem yapacak mı merak konusu. Diğer yandan Süleyman Özkaraaslan’ın bu sözlerine muhacir derneklerinin ne tepki vereceği merak ediliyor.

https://www.kocaelibarisgazetesi.com/siyaset/akpli-yoneticiden-muhacirlere-hakaret-2-h111584.html

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