ABD’de Tüp Bebek Skandalında Davalar Peş Peşe

ABD’de tüp bebek tedavisi sırasında yanlış embriyo transfer edilen anne adayı, başka çiftin bebeğini doğurdu. Geçen hafta olayı yargıya taşıyan Asyalı kadının ardından, embriyonun sahibi olan Ermeni asıllı çift de tüp bebek merkezini mahkemeye verdi

ABD’de tüp bebek tedavisi sırasında yanlış embriyo transfer edilen anne adayı, başka çiftin bebeğini doğurdu. Geçen hafta olayı yargıya taşıyan Asyalı kadının ardından, embriyonun sahibi olan Ermeni asıllı çift de tüp bebek merkezini mahkemeye verdi. Anni ve Ashot Manukyan, yanlış tedavi, anlaşmanın ihlali ve darp suçlamasıyla tazminat talep ediyor.

ABD’nin New York eyaletinde Asyalı A.P. ve Y.Z. çifti, CHA adlı tüp bebek merkezine başvurdu. A.P. 2019’un Mart ayında ikiz erkek çocuk dünyaya getirdi. Ancak çocuklar ne Asyalı’ydı ne de birbirlerine benziyordu. Yapılan testlerde iki çocuğun da bu çifte ait olmadığı ve operasyonun gerçekleştirildiği gün klinikte olan başka iki çiftin embriyolarının transfer edildiği ortaya çıktı.

Bebeklerini 30 Mart’ta bir başka kadının dünyaya getirdiğini trajik biçimde öğrenen Manukyan çifti, vakit kaybetmeden velayet davası açtı ve 6 haftalık çocuklarına kavuştu. Ancak çift, tüp bebek merkezinin bu bilgiyi kendilerinden saklamaya çalıştığını öne sürdü ve 2019 baharında uydurma bir gerekçeyle kendilerinden DNA örneği talep edildiğini ancak yanlış embriyo transferinden bahsedilmediğini bildirdi.

Skandal bununla da bitmedi. 2018’ın Ağustos ayında Anni Manukyan’a da başka bir çiftin embriyosu nakledilmişti. Ancak hamilelik başarılı olmadı. Aile perişan oldu.

Öte yandan üçüncü ailede kendi bebeklerine kavuştu. Dünyaya getirdiği iki bebeği de biyolojik ailelerine teslim eden A.P ise travma yaşıyor. Asyalı çift fiziksel ve duygusal zarar gördüklerini belirterek 1 Temmuz’da davacı oldu.

İnternet sitelerinde dünyaca tanınan tüp bebek merkezi reklamı yapan kliniktense herhangi bir açıklama yapılmadı.

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