MÜTEŞEBBİS HEYET OLUŞUMU

Cemaatimizin bildiği üzre, 4 Temmuz 2019, Perşembe, saat 10:00’da toplanan Ruhaniler Genel Meclisi’nde Patriklik Kaymakamı seçilmişti.

Böylece Türkiye Ermenileri 85. Patriği seçim süreci başlamış oldu.

Bu bağlamda, Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan, vakıflarımızın ve cemaat kurumlarımızın yönetim kurulu başkanları ile Ruhani Meclis üyelerini 17 Temmuz 2019, Çarşamba, saat 17:00’de Patrikhane salonunda bir danışma toplantısına davet etti.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/mutesebbis-heyet-olusumu/

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