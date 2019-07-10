Linda Sarsour, İsa’nın Filistinli olduğunu iddia etti, Twitter karıştı

Filistinli Amerikalı politik aktivist Linda Sarsour, Hz. İsa’nın Filistinli olduğunu belirten mesajlarıyla sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

Linda Sarsour, cumartesi günü Twitter’da paylaştığı bir dizi mesaja, “Hz. İsa, Nazaret’ten bir Filistinlidir ve Kur’an’da koyu bronz tenli ve yün gibi saçları olan biri olarak tanımlanmıştır,” mesajı ile başladı.

Bu mesajlar yaklaşık yirmi dört saat süren, Hz. İsa’nın Yahudi ve Filistinli köklerini içeren bir tartışma başlattı.

Sarsour, Filistinli olmanın bir milletten olmak, Yahudi olmanın ise bir dine mensup olmak anlamına geldiğini söyleyerek, bu bağlamda Hz. İsa’nın hem Filistinli hem de Yahudi olabilmesinin bir çelişki yaratmadığını belirtti. Sarsour bununla ilgili, “Filistinli olmak ulusal bir kavramdır, din değildir. Sizin fikrinize karşı çıkmıyorum. İsrail Devleti kurulmadan önce bu topraklarda Yahudiler ve Filistinliler barış içinde ve birlikte yaşamışlardı,” şeklinde bir mesajla devam etti.

Daha sonra, Hz. İsa’nın, halen İsrail topraklarında bulunan Nazaret’ten olduğu konusundaki ısrarından vazgeçen Sarsour, takipçilerine peygamberin Filistin toprakları sınırları içinde bulunan Betlehem’de doğduğunu hatırlattı.

Sarsour Twitter’da, “Gerçek sizleri neden bu kadar sinirlendiriyor? Hz. İsa, Arapça’da adı بيت لحم olan Betlehem’de doğmuştu. Betlehem Filistin’dedir. Bugün İsrail’in askeri işgali altında olsa da daha önceleri harika bir Filistinli Hıristiyan cemaatinin evi olmuştur. Evet, Hz. İsa’nın evi bugün İsrail’in askeri işgali altındadır,” diye yazdı.

Sarsour mesajlarına devam ederek Hz. İsa hakkındaki ‘ikili gerçeklerden’ bahsetti ve Hz. İsa’nın hem Filistinli hem Yahudi olabileceğini söylemesinin ardından yeteri kadar Hz. İsa sohbeti ettiğini ve artık dikkatini Dünya Kadınlar Futbol Kupası final maçlarına çevirmek istediğini, bu konunun burada sona erdiğini belirtti.

http://www.salom.com.tr//haber-111184-linda_sarsour_Isanin_filistinli_oldugunu_iddia_etti_twitter_karisti.html

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