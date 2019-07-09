Yer Çekimine Adeta Meydan Okuyan Yeryüzündeki 7 Yer

Ayakta durabilmemiz, eşyalarımızın koyduğumuz yerde bulabilmemizi yer çekimi ile açıklıyoruz. Peki ya, yer çekimi olmayan yerlerde neler oluyor? İşte yeryüzünde yer çekimine meydan okuyan 7 inanılmaz bölge!

Yer Çekimine Adeta Meydan Okuyan Yeryüzündeki 7 Yer

Varolan bütün evren, kütle çekim kuvveti üzerine kurulmuştur ve eğer yer çekimikuvvetinde bir azalma yaşanırsa tüm düzen bozulur. Sadece ünlü bilim insanı Isaac Newton ile birlikte andığımız kütle çekim kuvveti değil, diğer tüm kuvvetler arasındaki dengeler, son derece hassastır. Mesela nükleer kuvvet biraz daha zayıf olsaydı, evrendeki kararlı element yalnızca hidrojen olurdu. Tam tersi durumda ise ortamda hiç hidrojen olmazdı ve yıldızlar, galaksiler şimdiki hallerinden daha farklı şekillerde olacaklardı. Ancak dünyada, yer çekiminin olmadığı bazı noktalar bulunuyor. Bu fizik kurallarına aykırı bölgelerde alışılagelmişin aksine sular yukarı doğru akıyor, arabalar güç gerektirmeden yokuş yukarı çıkabiliyor. Bu içeriğimizde ise; dünya üzerindeki yer çekiminin bulunmadığı 7 bölgeyi sizler için bir araya getirdik.

1. Alagöz Dağı – Ermenistan

Ülkemiz ve Ermenistan sınırında bulunan Alagöz Dağı, Ermenistan Cumhuriyeti’ndeki en yüksek dağdır. Bu dağ sönmüş bir stratvolkandır. Turistler ve dağcılar için Alagöz Dağı, bu yöredeki görülebilecek en güzel yerlerden biridir. Fakat bu dağın bir özelliği var ki, fizik kurallarına karşı geliyor! Motoru durdurulan arabalar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor. İnsanları dehşete düşüren bu olay nedeniyle bölgeye her yıl binlerce turist ziyarete geliyor. Ayrıca dağın en yüksek bölgelerinden birinde yukarıya doğru akan bir nehir bulunuyor.

2. Mallerstang Edge – İngiltere

İngiltere’nin kırsalında bulunan Mallerstan Edge bölgesindeki şelale yukarı doğru akıyor! Şiddetli rüzgarların etkili olduğu bu bölgede inanılmaz görüntüler kameralara kaydedildi. İngiltere’nin kırsalında bulunan Mallerstan Edge bölgesindeki şelalenin rüzgarla ters yöne itilmesi görenleri şoka uğratıyor.

3. Hoover Barajı – ABD

Modern mühendisliğin zaferi olarak nitelendirilen Hoover Barajı 1930’lu yıllardan günümüze, dünyanın en büyük barajlarından birisi olma özelliğini sürdürmektedir. 221 metre yüksekliğinde olan bu barajdan aşağıya su döktüğünüzde su yukarı doğru akıyor! Yer çekimi yasalarına meydan okuyan bu barajda attığınız nesneler de havada asılı kalıyor. Bu inanılmaz olayın sebebi ise; basınçtan dolayı oluşan hava akımının etkisi olarak açıklanıyor.

4. Gizemli Yol – Güney Kore

Tıpkı Alagöz Dağı gibi Jelu Adası’ndaki bu gizemli yolda da şişeler yola düşen nesneler yokuş yukarı doğru yuvarlanıyor. Yer çekimine karşı gelen bu yol sayesinde Jeju Adası, burayı görmek isteyen binlerce turistlerle dolup taşıyor. Hatta bu bölgede yer çekimi anomalisinin nerede başladığını gösteren bir tabela bile bulunuyor!

5. Gizemler Evi – ABD

Orgeon‘un yer çekimi ile ilgili optik yanılsamalarıyla ünlü Vortex bölgesinde yer alan bu mistik yere halk tarafından ‘Yasak Toprak’ adı verilmiştir. Buradaki halk, insanların gerçeği farklı bir şekilde algılamasına sebep olan güçlerin olduğuna inanıyor. Bir ormanda inşa edilen küçük bir kulübede tutunmadan yürümek ise neredeyse imkansız. Odanın içindeyse, hiçbir yere yaslanmadığı halde dik olarak duran bir süpürge bulunuyor. Son derece ürkütücü olan bu yerin sırrı henüz açıklanamıyor.

6. Davasko Kayası – Arjantin

300 tondan daha ağır olan taş, devrilmeden önce binlerce yıl boyunca büyük bir kayanın kenarında duruyordu. Fakat bu devasa kaya parçası yer çekimine karşı savaşını kaybetti. Davasko Kayası, 25 Şubat 1912 yılında yer çekimine yenik düştü. Aradan geçen 95 yıldan sonra ise, Davasko Kayası’nın yerine plastik bir kopyası konuldu. 9 ton ağırlığında olan kopya, büyük bir kaya parçasına sabitlenmiş olarak duruyor.

7. Şeytan Kulesi – ABD

Black Hills‘deki Bear Lodge Ranger Bölgesi‘nde yer alan Şeytan Kulesi kesinlikle doğal bir oluşumdur. Mükemmel şekli ve büyüklüğü ile Wyoming’in simgesi olmaya hak kazanmıştır. Sadece 386 metre yüksekliğinde olmasına rağmen Everest’e tırmanabilen dağcılar, Şeytan Kulesi’nin tepesine tırmanamıyor. Dik yüzeyi nedeniyle, en tepeye ulaşmak imkansız.

https://www.neoldu.com/dunyadaki-yer-cekimsiz-bolgeler-36628h.htm

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