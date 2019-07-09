Episkopos Kayyal; “Hristiyanlık Bir Yaşam Tarzıdır”

Hafta sonu Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Kilisesinde gerçekleştirilen Gençlik Buluşmasına katılan Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyal, gençlere Hristiyan bir ailenin nasıl yaşaması konusunda bilgiler aktardı.

Teknolojinin oldukça ilerlediği günümüzde ahlaki değerlerimizin kaybolmaya başladığının altını çizen Episkopos Kayyal, bu konuda daha dikkatli davranılması gerektiğini söyledi. Herkesin elinde teknolojik aletlerin olduğunu ve maalesef ki iletişimin yok olmaya başladığını ifade eden Kayyal; “Herkesin elinde telefon, tablet, laptop! İletişim yok. Teknolojiyi doğru kullanmalıyız. İnsanlar maalesef doyumsuz hale geldi. Kutsal Kitapta söylenen şu sözü hatırlayalım; ‘Bir insan tüm dünyayı kazanıp kendi nefsini kaybederse ne işe yarar?’” diye konuştu.

Ailede en önemli görevin anneye düştüğünü de sözlerine ekleyen Kayyal; “Anne aslında bir evin atan kalbidir. Annenin çalışması gerekiyorsa çalışabilir ama asıl işi; ev işi ve evlatlarının terbiyesidir. Şimdiki durumlarda gördüğünüz şu. İşten dönen anne yorgunluktan çocuklarına gereken ilgiyi gösteremiyor. Eve görevli getiriliyor, çocuklar ona emanet ediliyor, bu yanlış.

Bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Bir çocuğu vaftiz ediyordum, yağla kutsadım, giydirmek üzere aileye teslim ettim. Evdeki hizmetçinin giydirdiğini görünce duayı kesip ona bağırdım. Bu kutsal gizemin önemini ihmal etmiş aile video çekmekle meşguldüler. Siz çocuğunuzu buraya getirip vaftiz ettirdiniz. O kutsal yağla kutsanmış, onu giydirmek sizin işiniz.

Çocuklarımıza Mesih’i Tanıtmalıyız!

Annenin evde temel birey olduğunu anlatabilmek için bu örneği verdim. Çocuklarımıza her şeyin en güzelini yedirmek, giydirmek, en güzel okullarda okutmak yeterli değil. Öncelikle çocuklarımıza Mesih’i tanıtacağız, O’nun yolunda yürümelerini sağlayacağız. Aileler de canlı örnek olmalılar çocukları için. Örnek olunuz. Sözlerinizle, davranışlarınızla, imanınızla, sevginizle canlı örnek olun.

Hristiyanlık bir yaşam tarzıdır. Yaşam sadece giyim kuşam, yemek içmek değildir. Ailelerin yapmaları gereken evlatlarına bütün konularda sevgi örneği olmaktır. Sadece kiliseye gelip gitmelerini öğretmekle olmaz. Bundan daha önemlisi bizim yaşamakta olduğumuz Hristiyanlık yaşamının nasıl olduğunu öğretmektir. Sağ eliyle beşiği sağlayan anne diğer eliyle bütün dünyayı sarsabilir. Ailede en büyük rol annenindir” diye konuştu.

Çocuklarımız için kilisenin yapması gerekenleri de anlatan Kayyal; “Kilisenin bu konudaki yapıcı görevi eğitimle çocuklarımızı geliştirmek, faal üye olmalarını sağlamak. Kilisemiz de bu konularda kendini yenileyebilmeli ki atalarımızdan gelen konuları öğretebilsin. Evlatlarımız birer tohumdur. Onları nasıl beslememiz gerektiğini, nasıl sulamamız gerektiğini, nasıl dikkat etmemiz gerektiğini öğrenebilirsek aynı küçük bir fidan gibi sular gübresini verirsek, ürünü bol büyük bir ağaç haline gelebilir. Bazı zamanlar bu büyüyen ağaçların gölgesinden yararlanabiliriz, ürünlerinden de. Evlatlarımızı nasıl büyütebileceğimizi öğrenirsek sonuçlarını da alırız. İnşallah, hepiniz Rab İsa Mesih’e bağlı yararlı aileler oluşturursunuz”şeklinde konuştu.

Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyal’ı ilgiyle ve dikkatle dinleyen gençler de verdiği bilgilerden ötürü, konuşmasının ardından kendisine teşekkür ederek, şükranlarını sundular.

(SAT-7 TÜRK/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

http://haber.sat7turk.com/episkopos-kayyal-hristiyanlik-bir-yasam-tarzidir/

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