BAŞEPİSKOPOS KHAJAG BARSAMYAN’IN ZİYARETİ

Batı Avrupa Katolikosluk Vekili Başepiskopos Khajag Barsamyan 8 Temmuz 2019, Pazartesi, saat 13.00’te Patrikliğe bir ziyarette bulunarak Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan tarafından kabul edildi.

Misafir Başepiskopos akrabalarının bir vaftiz törenine katılmak üzere İstanbul’da bulunmaktaydı. Bu vesile ile de Patrik Kaymakamı’na bir nezaket ziyaretinde bulunmayı dilemişti. Patrik Kaymakamı’nı tebrik ederek kendisine başarılar diledi.

Bir saatten fazla süren görüşmeden sonra Patriklik Kaymakamı bu biraderane ziyaret için teşekkür etti.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/basepiskopos-khajag-barsamyanin-ziyareti/

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