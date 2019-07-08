Türkiye’ye yakın vizesiz ülkeler listesi (2019 güncel liste)

Türk vatandaşları günümüzde Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada vizesiz olarak 114 ülkeye seyahat edebiliyor. Sizin aradığınız daha yakın yerlerse, 3-4 günlük tatilinizde gidebileceğiniz, Türkiye’ye yakın konumda birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip birçok ülke bulunuyor. İşte Türkiye’ye yakın vizesiz ülkeler… (Yazı: Serdar UZUN – serdar.uzun@ntv.com.tr)

BOSNA-HERSEK

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

UKRAYNA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

KARADAĞ

90 gün vizesiz.

SIRBİSTAN

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

GÜRCİSTAN

1 yıl vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

AZERBAYCAN

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor.

FAS

90 gün vizesiz.

KUZEY MAKEDONYA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

BELARUS

30 gün vizesiz.

İRAN

90 gün vizesiz.

İran artık yabancı turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak. (ABD Yaptırımları)

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, “İnsanlar herhangi bir endişeye kapılmadan İran’ı rahat bir şekilde ziyaret edebilir. Pasaportlara mühür vurulmaması ile ilgili talimat, kısa süre içinde ülkedeki tüm havalimanlarında uygulanacak” dedi.

ÜRDÜN

90 gün vizesiz.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC)

30 gün vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

Pasaportunuzda Kıbrıs’a giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan’a gidemiyorsunuz.

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. (Pasaportsuz)

Moldova‘ya kimlikle seyahat dönemi 19 Şubat 2019 tarihi itibariyle başladı. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip çipli kimliğinizle de ülkeye giriş yapabilirsiniz.

ARNAVUTLUK

90 gün vizesiz.

ERMENİSTAN

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Sınırda 10 ABD Doları karşılığında 21 günlük vize alınabiliyor.

Ermenistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 10 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. Mail ile gönderilen vize kağıdına girişte kaşe basılıyor.

Pasaportunuzda Ermenistan’a giriş-çıkış damgası varsa Azerbeycan’a gidemiyorsunuz.

KOSOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

KATAR

Kapıda vize uygulaması var.

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Havalimanında vize ücretsiz olarak alınıyor.

KIRGIZİSTAN

30 gün vizesiz.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan, Türk vatandaşlarına 30 gün süreyle vizesiz oldu. Uygulama, 10 Şubat 2018 itibariyle başladı.

TACİKİSTAN

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Tacikistan, havalimanlarında kapıda vize veriyor ancak ülkeye gelmeden önce Tacikistan Vize websitesi üzerinden kapıda vize başvurusu yapmak gerekiyor. Başvuru sonucunda sistemin vereceği onay belgesinin havalimanlarındaki konsolosluk ofislerine sunulması gerektiği ifade ediliyor.

Dolayısıyla, Tacikistan’a yapılan seyahatlerde kapıda vize verilmesi websitesi üzerinden müracaatla ön değerlendirme ve teyit şartına bağlanmış bulunuyor.

Tacikistan aynı zamanda online vize uygulamasına sahip. Tacikistan E-vize sitesi üzerinden yapılan başvuru ile tek girişli 90 günde 45 günlük dolaşım süreli vizenizi alabiliyorsunuz.

UMMAN

Umman, yeni bir kararla turistlere uygulanan kısa süreli vize formatında değişikliğe gitti. Hükümet turizmi desteklemek adına 10 günlük kısa süreli turist vizesinin ücretini 5 Umman Riyali olarak değiştirerek vize ücretini düşürdü. Değişiklik yapılmadan önce 20 Umman Riyali karşılığında 30 günlük vize alınabiliyordu.

Değişikliklerle turist vizeleri 10 gün, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 kategoride sunulmaya başlandı.

Şu an Umman havalimanlarında 5 Umman Riyali karşılığında 10 günlük vize alınabiliyor. Geri dönüş bileti ve konaklama belgelerinizi yanınızdan eksik etmeyin.

Kapıda vize uygulamasının yanı sıra Online vize uygulaması da bulunuyor. Dilerseniz Umman E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusuyla da vizenizi alabilirsiniz. Vize seçenekleri 30 günlük 20 Umman Riyali, 1 yıllık çok girişli vize 50 Umman Riyali.

KAZAKİSTAN

30 gün vizesiz.

BAHREYN

15 gün vizesiz.

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Bahreyn’e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzattırabiliyorsunuz.

İsterseniz Bahreyn E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak 3 ay geçerli, her girişte 2 hafta kalış süreli, çok girişli vizeye de başvurabilirsiniz.

TUNUS

90 gün vizesiz.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)

Online vize uygulaması var.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE)THY, Pegasus, FlyDubai, Emirates havayollarıyla uçuyorsanız bu firmalar üzerinden elektronik vize alabilirsiniz. Gidiş ve dönüş uçuşunuzun aynı havayolu firmasıyla olması gerekiyor. Vize başvurunuzu seyahat tarihinden en az 7 iş günü erken yapmanız gerekiyor

Türk Hava Yolları E-vize sitesi üzerinden online vize ücreti 105 ABD doları. Vizeniz onaylanınca uçak biletinizi alıyorsunuz. BAE vize süresi 29 gün.

BAE’de konakladığınız oteliniz lüks bir otel ise vizeniz için size sponsor olup vize ücretini karşılayabiliyor.

Dubai Uluslararası Havalimanı’nda aktarma yapacaksanız ve bekleme süreniz 8 saatten az ise vize istenmiyor.

LÜBNAN

90 gün vizesiz.

Pasaportunuzda İsrail’e ait giriş-çıkış damgası varsa Lübnan’a giremiyorsunuz.

SAN MARİNO

İtalya içerisinde minik bir şehir devleti olan San Marino, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino’ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.

ANDORRA

90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

FİLİSTİN

30 gün vizesiz.

Filistin’e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.

MONACO

90 gün vizesiz.

Fransa sınırları içinde, Vatikan’dan sonra dünyanın en ufak 2. ülkesi olan Monaco, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa olacak. Fransa topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

KUVEYT

Kapıda vize uygulaması var.

Kuveyt, Türk vatandaşlarına sınır kapısında vize veriyor. Vize süresi toplam 90 gün. Sınır kapısında yanınızda mutlaka gidiş-dönüş uçak biletiniz ve 4-5 yıldızlı bir otelden konaklama belgenizin olması gerekiyor.

Kuveyt’te kalacağınız otel sizin adınıza vize işlemlerinizi başlatıyor.1-2 gün içerisinde vizenin bir nüshasını size mail yoluyla gönderiyor. Bu nüsha ile Kuveyt’e gittiğinizde gümrükte geçerli vizenizi alıp pasaportunuza işletebilirsiniz.

Pasaportunda İsral vizesi veya İsrail giriş-çıkış damgası olanlar Kuveyt’e giriş yapamıyor.

SUDAN

Kapıda vize uygulaması var.

Sudan, Hartum Uluslararası havalimanında 105 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 gün vize veriyor.

IRAK

Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz.

Umuma mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece Türkiye’den havayoluyla direk Bağdat, Basra, Musul, Erbil ve Süleymaniye’ye gidişlerinde havalimanında 10 gün kalışlı Irak vizesini ücretsiz olarak alabiliyor.

Karayolu ile Irak’a seyahat etmek isteyenlerin Irak’ın dış temsilciklerinden vize almaları gerekiyor.

PAKİSTAN

Online vizeyle 90 gün vizesiz.

Pakistan‘a vizesiz seyahat dönemi başladı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan’ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.

Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. E-vize başvurusu 7-10 gün içinde sonuçlanıyor.

VATİKAN

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

İtalya’nın Roma şehri içerisinde, dünyanın en küçük mikro devletlerinden olan Vatikan, Türk vatandaşlarına vizesiz. Ancak İtalya içerisinde kaldığı ve öncelikle Roma’ya gitmeniz gerektiği için Schengen vizesi gerekiyor.

https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/turkiyeye-yakin-vizesiz-ulkeler-listesi-2019-guncel-liste,8J4dkOr8EUWOuiZ1IKL3vw/PM5WpN5isE2czCYM_db6GA

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