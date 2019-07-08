Siemens Ermenistan’a gaz çevrim santrali kuracak

Alman teknoloji şirketi Siemens, İtalyan şirketler Renco ve Simest ile Ermenistan’ın başkenti Erivan’da 250 MW’lık doğalgaz kombine çevrim santrali kurup işletecek.

Enerji Günlüğü – Alman teknoloji şirketi Siemens, İtalyan şirketler Renco ve Simest ile Ermenistan’ın başkenti Erivan’da 250 MW’lık doğalgaz kombine çevrim santrali kurup işletecek.

Global teknoloji şirketi Siemens, Ermenistan’daki yeni Erivan 2 kombine çevrim santrali (ÇKP) için gerekli türbin ve jeneratörleri tedarik etmek üzere bir sözleşme imzaladı.

Siemens anlaşma kapsamında bir SGT5-2000E gaz türbini, SST-600 buhar türbini, iki SGen-100A jeneratör, ısı geri kazanımlı buhar jeneratörü ve SPPA-T3000 kontrol sistemi tedarik edecek.

Tesisi İtalyan EPC şirketi Renco ve İtalyan sermaye şirketi Simest’in proje için özel olarak kurduğu ArmPower tarafından inşa edilecek.

Siemens yüzde 40 paya sahip olduğu finans kolu ile birlikte tesisi 20 yıl boyunca İtalyan şirketlerle birlikte işletecek. 250 MW’lık elektrik kapasitesine sahip Erivan 2 kombine çevrim santralinin faaliyetlerine 2021 yılının ortalarında başlaması bekleniyor.

https://www.enerjigunlugu.net/siemens-ermenistana-gaz-cevrim-santrali-kuracak-33170h.htm

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