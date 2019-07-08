Midyat Belediyesinden Logo Açıklaması

Midyat Belediyesi bir süre önce kullanmaya başladığı ve bir kesim tarafından sosyal medya üzerinden tartışmaya açtığı logo konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediyemizin yeni logosunun belirlenmesinden bu yana bazı sosyal medya ve basın kuruluşları aracılığıyla çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 1890 yılında kurulan Belediyemizin geçmişten geleceğe bağlı olarak ilçemizdeki her kesime hitap edebilecek, sosyal yaşantısını da göz önüne alarak tarihi ve modern çizgilerle oluşturulmaya çalışılan logosu ile ilgili asılsız

iddialarda bulunularak belediyemizi karalayıcı bir kampanya içine girilmiştir. Söz konusu sosyal medya ve basın kuruluşları Belediyemizin 129 yıllık geçmişe sahip logosunu değiştirdiğimizi, bu logodan Ezidi vatandaşlarımızı yok sayarak, logoda yer vermediğimizi, ayrıca belediyemizin ilk icraatının logoyu değiştirmek olduğu gibi asılsız iddialarda bulunmuşlardır.

Midyat Belediyemizin, Kadim ilçemiz Diller ve Dinler kenti Midyat’ın kimlik unsurlarının, değerlerinin doğru yansıtılması, yönetim felsefesinin ve ilçe karakterinin özlü bir anlatımla logo aracılığı ile ifade edilmesi, Midyat’ı model oluşturacak bir marka şehir haline getirmenin, kurumsal iletişim düzeyindeki en önemli adımını oluşturmak doğrultusunda, Midyat kimliğinin yenilenip gelişmesini sağlamak amacıyla logo yenileme çalışmasını bir süre önce başlattık.

Profesyonel tasarımcılar arasında başlattığımız ödüllü yarışmaya 52 adet logo çalışması ulaştırıldı. Belediyemizin oluşturduğu, farklı meslek gruplarının da olduğu bir heyet tarafından logomuz belirlendi. Her logo çalışmasının farklı bir hikayesi vardı, tasarımcılarımızdan logolarla ilgili hikayeleri dinledik. İlçemizin çok dinli yapısına uygun olan, bütün dinlerin mabetlerini temsil eden yeni logomuzu tercih ettik.

Logomuzu 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde yapılan oylama ile halkımızın tercihi seçilen, aralarında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Halkların Demokrat Partisi (HDP) ‘li üyelerin olduğu Belediye Meclisimizde, 02.07.2019 tarihinde yapılan toplantıda oylamaya sunduk.

Yapılan oylamada toplantıya katılan bütün meclis üyelerimizin tercihiyle logomuz oy birliği ile kabul edildi. Logo oylamaya sunulmadan önce, bütün meclis üyelerine gösterilerek hikayesi anlatılmıştır. HDP’li meclis üyelerinden başlanarak, Logonun renkli örneği bütün meclis üyelerine sunulmuştur.

Logomuzun hikayesi ise şöyle; “Hilal içerisindeki Kilise, Ezidi Tapınağı ve Cami sembolleri (3 Dinin Mabedleri) Ay yıldızımız çatısı altında farklı medeniyetlerin unsurlarını temsil etmektedir.

Yapının oturduğu 3 çizgili platform 3 medeniyeti (İslamiyet, Hristiyanlık, Ezidilik) sembolize etmektedir. Süzülen güvercinler sevgi, saygı çerçevesinde bir çatı altında yaşamayı betimlemektedir.”

Logo ile ilgili farklı anlamlar çıkarılması doğru değildir. Belediyemize ait önceki logo teknik olarak ihtiyaçlara cevap vermiyordu. Bu yüzden basılı materyaller, sosyal medya , internet sitesi v.b. yerlerde kullanılmasında problemler yaşıyorduk. Eski logo iddia edildiği gibi 129 yıllık bir logo değildir, yaklaşık olarak 15 yıldır kullanılmaktadır.

Öte yandan ortaya atılan bir diğer iddiada Belediyenin seçimlerden sonraki ilk icraatının logoyu değiştirmek olduğu belirtilmiştir. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra halkımızın teveccühüyle, 3 Nisan tarihinde mazbatamızı alarak, Belediye makamına geldiğimiz ilk günde, Midyat’lı Süryani, Arap, Kürt, Türk ve Ezidi vatandaşlarımıza teşekkür ederek göreve başladık. Bütün Midyat halkına eşit bir şekilde hizmet vereceğimizi ifade ettik. İlk icraatımızda halkımızla iç içe olmak ve vatandaşlarımızın belediyeye girişlerinde hiçbir engelle karşılaşmaması için, mevcut bulunan güvenlik turnikelerini kaldırdık. Makam araçlarını hiç kullanmadan yeni evlenecek çiftlerimize gelin arabası olarak kullanılmak üzere tahsis ettik. Belediye tarafından verilen maaşı, engelli kız ve erkek öğrencilere dağıtılmak üzere ayırdık.

Belediyemize gelen vatandaşlarımızın karşılanması, sorunlarının ilgili birimler tarafından çözülmesinin sağlanması için hızlıca Beyaz Masa ekibini oluşturduk. Belediyemize 444 56 28 numaralı çağrı merkezimizi kazandırdık.

3 aylık kısa bir süre içerisinde, gece gündüz demeden ekibimizle birlikte çalışarak bir çok proje başlattık. Midyat’ın önemli sorunlarından olan ve bir türlü başlanamayan Doğalgaz Projesinde ilk kazma ve doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının başlamasını sağladık, Durma noktasına gelen Beyaz su yeni İçme Suyu hattının sorunlarını çözerek yeniden başlamasını sağladık.

Midyat’ı geçmişte ait olduğu Tarihi dokuya yeniden kavuşturmak için, Estel – Midyat Tarihi sokakları canlandırma projesine başladık. İlçemize yeni Semt pazarlarını kazandırdık.

İlçemizdeki yolların onarılması ve yeni yollar açılması çalışmalarına başladık. Eğitim komisyonu kurarak, okullarımızın ve öğrencilerimizin sorunlarını tespit ederek gidermeye çalıştık. İlçemiz çevreyollarında eksik kalan kaldırım ve sıcak asfaltlı alanlarının tamamlanması için girişimlerde bulunduk. Yaz okulları projesi kapsamında yüzme kursları, spor turnuvaları düzenledik.

İlçemizin 2 ayrı mahallesinde taziye evi yapımının başlanmasını sağladık. Sokak hayvanları koruma aracıyla başıboş hayvanları toplayarak tedavi ve rehabilitesini sağladık. Bunlar proje ve faaliyetlerimizden sadece bir kısmı. İlk icraatımızın logoyu değiştirmek olduğunu iddia eden muhabirlere tavsiyemiz haberlerini yapmadan önce yetkili makamlardan gereken doğru bilgiyi almalarıdır.

http://www.mardinlife.com/midyat-belediyesinden-logo-aciklamasi-haberi-39252

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