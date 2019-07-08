İsveç Dışişleri’nden AA’nın “soykırım haberine” yalanlama

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström’ün, Ermeni Soykırımı’nın kabul edilmesinin “zor” olduğunu açıkladığını iddia edildi.

AA’nın yayınladığı iddiaya göre Wallström, “1915 Ermeni ve Süryani soykırımı iddialarını kabul etmemiz zor görünüyor. Bir ülkeyi soykırımcı ilan etmek için elinizde güçlü deliller olması lazım.” ifadelerini kullanmış.

Ancak İsveç Dısişleri Bakanı Anadolu Ajansının ve Azerbaycan basınının şu iddiayı yalanladı.

Ermenihaber.am’e açıklamada bulunan İsveç Dısişleri Bakanlığı sözcüsü Elin Tibell, Dışişleri Bakanı tarafından böyle bir açıklamanın yapılmadığını, yayınlanan iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Tibell, Bakan Margot Wallström’un yaptığı açıklama metnini cevabına ekledi. Açıklama metni şoyle:



“Tarihi kitlesel şiddetin herhangi bir hükümet tarafından nasıl nitelendirilmesi gerektiği konusunun hukuksal, anayasal, cezai ve siyasi tarafları var. Bunun zor bir konu olduğunu daha önce de defalarca dile getirdim. Konunun zor olduğunu dikkate alan hükümet, konunun araştırılması için yıllar önce uzmana başvurmuştu. Uzmanın hazırladığı raporda, konunun çok zor olduğu nedeniyle hükümetlerin büyük bir kısmının, bu tarihi kitlesel şiddeti soykırım olarak adlandırmaktan kaçındığı denildi”.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/08/İsveç-Ermeni-Soykırımı-Türkiye-Azerbaycan/159248?fbclid=IwAR3kxZV-pdfRiVRc5FYR_GYe8EEUvnoBkmQUhid1xCTcTD1u1k6jfr95YZ8

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