Hristiyan dünyasının lideri Papa Francis, Libya’daki saldırıda yaşamını yitiren göçmenler için dua etti.

BARIŞ YAMAN- Papa Francis, geçen hafta Libya’da gerçekleşen hava saldırısının kurbanları için dua etti. Benzer trajedilerin önlenmesi için kapsamlı insani koridorlar oluşturulması çağrısında bulundu.

“Uluslararası kamuoyu göz yumamaz”

Geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen hava saldırısında 40’ın üstünde ölü ve 80’in üstünde yaralı olduğu açıklanmıştı. Saldırı, Libya başkenti Trablus yakınlarında bulunan çoğunlukla Afrikalı göçmenlerin bulunduğu bir göçmen merkezini hedef almıştı.

Pazar duasında, “Uluslararası kamuoyu böyle ciddi olaylara göz yumamaz.” şeklinde konuşan Papa Francis, yakın zamanda Afganistan, Mali, Burkina Faso ve Nijerya’da gerçekleşen saldırılar için de dua etti.

https://www.arti49.com/papadan-gocmenleri-koruma-cagrisi-1733973h.htm

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