Aziz Krikor Lusavoriç’in Relik’lerinin Bulunuşu Günü Kutlandı

Aziz Krikor Lusavoriç’in Relik’lerinin (Kemik parçaları) Bulunuşu günü kutlandı.

Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Apostolik Kilisesi’nde, 06 Temmuz 2019 Cumartesi günü tüm Krikor ismini taşıyanların ve aynı zamanda kilisenin de ismi olan Surp Krikor Lusavoriç günü, Reliklerinin bulunuş günü anısına Kutsal Sunu ayini ile kutlandı. Bu yortu Ermeni Kilisesi’nin en büyük Azizlerinden biri olan Surp Krikor Lusavoriç’in adına ithaf edilen üç büyük yortudan biridir.

Geleneğe göre, Ermenilerin Hristiyanlığı kabulünden sonra Surp Krikor Lusavoriç yaşamının son yıllarında Sebuh Dağı’ndaki Mane Mağarası’nda inzivaya çekilir ve 326 tarihinde de ölür. Onun cansız bedenini çobanlar bulurlar ancak onun kim olduğunu anlayamazlar üzerini taşlarla kapatırlar. İlerleyen zamanda Surp Krikor Lusavoriç bir görüm ile öğrencilerden Karnik Pasensi’ye reliklerinin nerede olduğunu açıklar. O olaydan sonra Katolikosun kemikleri toplanıp Tortan Köyü’ne taşınır. Surp Krikor Lusavoriç’in relikleri tüm kiliseler için büyük önem taşır. Reliklerin bir kısmı Vagarşabat, Bizans ve Italya’ya götürülür. Ana Taht Surp Eçmiadzin’de bulunan Surp Krikor Lusavoriç’in eli Ermeni Apostolik Kilisesi’nin en önemli kutsallarındandır. Onunla Kutsal Müron yağı kutsanır.

Baş Rahip Zakeos Ohanyan’ın riyaset edip vaaz verdiği Cumartesi günkü törende ise, Kutsal Sunu ayinini Rahip Şınork Donikyan; Diakos Krikor Ütücü, Diakos Garbis Çiçek, Muganni Murat Haçikoğlu eşliğinde gerçekleştirirken, ilahileri Kınalıada kilisesinin din görevlisi Rahip Harutyun Damatyan, Kıdemli Peder Krikor Damatyan, Peder Goryun Fenerciyan, Peder Zakar Koparyan, Peder Zohrap Civanyan , Peder Şahen Uhanyan seslendirdiler.

Törene imanlı topluluğun yanı sıra Rahip Zadik Babikyan katıldılar. Baş Rahip Zakeos Ohanyan vaazında Aziz Krikor Lusavoriç’in nasıl Aziz olduğunu, Ermeni toplumundaki dini önemini ve Reliklerinin nasıl bulunduğunu anlatırken. Kilise içerisinde duran Haç’ın ortasında o parçacıklardan birinin bulunduğunu söyledi ve önümüzdeki yıl da bu özel günü sağlıkla kutlayabilme dileğinde bulundu. Tören sonrasında, ruhaniler Diakos ve Muganniler ile birlikte, kilise içerisinde toplu fotoğraf çektirdiler, ardından Kilise yönetiminin kendileri için sunduğu sevgi sofrasına katıldılar.(SAT-7 TÜRK)

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