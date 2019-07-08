Azerbaycan ve Türkiye ortak çabaları boşa çıktı

Ermenistan heyeti, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nda (AGİT) zafer kazandı.

Լüksemburg’da AGİT Parlamenterler Asamblesi İnsan Hakları Komitesi tarafından bir karar alındı. AGİT-PA İHK, bu kararla İtalya Parlamentosu tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını ve Fransa tarafından 24 Nisan’ı Ermeni Soykırımı Anma Günü olarak ilan edilmesine sıcak baktığını ifade etti.

Türkiye ve Azerbaycan heyetleri’nin bu kararın alınmasına izin vermemek için gösterilen bütün çabaları boşa çıktı. Üstelik AGİT Parlamenterler Asamblesi’nde Azerbaycan heyetinin Ermeni karşıtı hükümleri başarısızlıkla sonuçlandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/08/Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan-AGİT/159194

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