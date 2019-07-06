Kanye West kendi kilisesini kuracak

Her pazar kilise konseri veren Kim Kardashian’ın rap şarkıcısı eşi Kanye West, gençleri yeni projesi aracılığıyla inançla buluşturmak istiyor.

Müzikal şöhreti kadar Kim Kardashian’ın kocası olarak da tanınan Kanye West’in maneviyatla ilgilenmeye başladığı ve kendi kilisesini kurmak için çalıştığı iddia edildi.

KAPSÜLLERDE KALACAKLAR

Sputnik’in aktardığı habere göre, ABD’nin hip hop-rap sektörünün en önde gelen isimlerinden biri olan Kanye West’e yakın kaynaklar, ünlü şarkıcının Los Angeles’daki evinin yakınında geniş bir arazi satın aldığını belirtti.

Rap’çi, burada şekillendirmek istediği tarikatın müritlerinin geçici olarak kalabileceği kapsül şeklinde barınaklar inşa etmeyi planlıyor.

“DİNİ 21. YÜZYILA TAŞIYACAK”

The Sun’a konuşan kaynak şunları söyledi:

“Kanye, inancı kutlamanın yeni bir yolunu sunacak, dini 21. yüzyıla taşıyacak bir kilise geliştirmek istiyor.”

“İnancı onun için çok önemli ve gençlerle bu yolla muhatap olmak istiyor.”

“21 ülkede kiliseleri olan ve Los Angeles’da Justin Bieber gibiler sayesinde muazzam popüler olan Hillsong’u geçeceğini düşünüyor.”

PAZAR AYİNİ KONSERLERİ

Kapsül mesken projesini de değerlendiren kaynak, bunun çılgınca çapraşık ve pahalı bir proje olduğunu, ama orada kalmanın kilisenin müritlerine rap’çinin ocak ayından beri her pazar verdiği ve Pazar Ayini diye adlandırdığı konserlere kolay erişim sağlayacağını anlattı.

KARDASHIAN: KANYE İSA’YA İNANIYOR

Nisan ayında Kim Kardashian, Pazar Ayini’nin kocası için şifa deneyimi oluşturduğunu söylemişti:

“Kanye’nin inancı İsa’yı kesinlikle içeriyor ve Hıristiyan bir titreşimi var. Ama vaaz yok. Sadece çok ruhani bir Hıristiyan tecrübeden ibaret.”

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