HDP’den Êzîdî özür

AK Partili Midyat Belediyesi’nin yeni logosundan Êzîdî sembolü Melek Tavus’un çıkarılması yönündeki önergeye onay veren HDP grubu çark etti. Grup, “Özür dileriz” açıklamasında bulundu.

AK Parti’nin elinde bulunan Midyat Belediyesi’nin logosunun değiştirilip Êzidîleri simgeleyen Melek Tavus’un çıkarılmasına onay veren HDP grubu bu kararında çark etti. Geri dönüş yaban PDP’li grup, özür dilerken, “AK Partililer tarafından yanıltıldıklarını” iddia etmeleri dikkat çekti.

AK Partili Midyat Belediyesi’nin logosunda yer alan ve ilçedeki farklı inanç gruplarını temsil ettiğini iddia edilen semboller yeni logoyla değiştirildi. Yeni logoda Êzidîleri simgileyen Melek Tavus’un yer almadı. Belediye meclisinde kabul edilen karara HDP grubunun da tam destek onay verdiğinin ortaya çıkmasından hemen sonra, HDP’li meclis üyeleri kararlarında çark etti.

‘İYİ NİYETİMİZ SUİSTİMAL EDİLDİ’

Midyat Belediyesi HDP Meclis Grubu Başkanı Cemal Bektaş, yeni logonun parti gruplarına fotokopi halinde gösterildiğini, logodaki mabedin de kendilerine, ‘Êzidîleri simgeleyen mabet’ olarak anlatıldığını öne sürerek, verilen karardan döndüklerini bildirdi. Bektaş, söz konusu kararın alındığı toplantıda kendisinin iddia etmesi dikkat çekerken, “Bu açıkça grubumuzun iyi niyetinin suistimal edilmesidir. Karar halen yazılmış değildir. Gerçekten samimiyseler, önerimizi ve itirazımızı kabul edecekler. Bunu hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı. Bektaş ayrıca belediye meclisinde 21 AK Partiliye karşı 10 HDP meclis üyesi olduğunu da iddia etti.

‘HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ’

Logo değişikliğinin kabul edildiği toplantıda bulunan HDP’li meclis üyesi Hüseyin Arslan, yeni logoda Melek Tavus’un olmadığını fark ettiklerini, fakat logodaki mabedin kendilerine “Êzidî mabedi” olarak tanıtıldığını öne sürerek, verdikleri karardan çayma adına Ak Parti’ye suçlama getirdiler. Mabedin Êzidîlere ait olmadığını, logo fotokopiden gösterildiği için fark edemediklerini öne süren Arslan, “Midyat kozmopolit bir şehir. Bir dine özgü simgeyi çıkarırsanız tepkiyle karşılaşırsınız. Bize logodaki mabedin Êzidîleri temsil ettiğini söylüyorlar, bunu kabul etmiyoruz. O mabed Êzîdîleri temsil etmiyor. İçine düşmüş olduğumuz bu hatadan dolayı da halkımızdan özür diliyoruz. En net şekilde özeleştirisini de vermek için elimizden geleni yapacağız” savunmasında bulundu. Arslan ayrıca pazartesi günü yeni bir önerge hazırlayacaklarını ve Melek Tavus’un logoya yeniden eklenmesini isteyeceklerini sözlerine ekledi.

BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan AK Partili Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de logo değişikliği üzerine açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Hilal içerisindeki Kilise, Ezidi Tapınağı ve Cami sembolleri (3 Dinin Mabedleri) Ay yıldızımız çatısı altında farklı medeniyetlerin unsurlarını temsil etmektedir. Yapının oturduğu 3 çizgili platform 3 medeniyeti (İslamiyet, Hıristiyanlık, Ezidilik) sembolize etmektedir. Süzülen güvercinler sevgi, saygı çerçevesinde bir çatı altında yaşamayı betimlemektedir.”

Ayrıca, yeni logonun mecliste kabul edilmesinden önce kullanıldığı da ortaya çıktı. Midyat Belediyesi’nin yeni logosu ilk kez 1 Temmuz’da belediyenin internet sitesinde “yaz yüzme kursu kayıtları başladı” başlıklı duyuruda kullanıldı.

http://www.diyarbakirsoz.com/gundem/hdpden-êzîdî-ozur-196899





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