Eski vekil Aragast Akhoyan ve iş insanları Mızraklı’yı ziyaret etti

Ermeni milletvekili Aragast Akhoyan ve iş insanlarını kabul eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Dr. Selçuk Mızraklı, “Bugünden yarına hepimiz barışı, bir arada yaşamayı, bütün halklara ve inançlara aynı mesafeden bakan bir yaklaşımı esas alarak yürüyoruz.” dedi.

DİYARBAKIR – Eski Ermeni Milletvekili Aragast Akhoyan ve Ermeni İş İnsanları Gagik Ayvazhan, Hambursum Hambursumyan, Arkadi Tomasyan ile Khacik Chalikyan’dan heyet Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Dr. Selçuk Mızraklı’ya, nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mızraklı, heyete teşekkür etti.

‘ARAM TİGRAN’A BORCUMUZ VAR’

Ermeni müziklerinde ve filmlerinde Kürt kültürüne çok yakın olduğunu belirten Mızraklı, “Aynı toprakların sesini ve figürlerini taşıyan, aynı ayak izlerinin üzerinde yürümüş Ermeniler, Kürtler ve Türkler bu coğrafyada birlikte bir arada yaşama kapasitesi göstermişiz bir döneme kadar” dedi. Hrant Dink cinayetine de değinen Mızraklı, Dink’in cenazesinde tüm halkların yan yana durduğunu vurguladı. Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’e ‘Barış Dostluk ve Demokrasi Ödülü’nü kendi eliyle takdim ettiğini anlatan Eşbaşkan Mızraklı, “Burada hepimiz açışından esas olan şey geçmişin acılarıyla yüzleştiğimiz kadar geleceğin umutlarıyla da beraber yola çıkabilmektir. Bugünden yarına hepimiz barışı, bir arada yaşamayı, bütün halklara ve inançlara aynı mesafeden bakan bir yaklaşımı esas alarak yürüyoruz. Sizlerin yaşayacağı acılar bizim acılarımız olacak, sizlerin yaşayacağı mutluluklar ve sevinçler de bizim yaşayacağımız mutluluklar ve sevinçler olacaktır. Aram Tigran bir Ermeni olarak Kürt ezgilerini bizden daha iyi derleyen ve sunan, bize çok güçlü bir arşiv bırakan kişi olarak hepimizin gönlünde yer etti. Yerin altında ona bir borcumuz var” diye konuştu.

Eşbaşkan Mızraklı, heyete Ermeni Sanatçı Aram Tigran’ı anlatan kitap ve ‘Kürt Kadını’ figürünün işli olduğu seramik tabloyu hediye etti.

https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/07/06/ermeni-vekil-ve-is-insanlari-mizrakliyi-ziyaret-etti/

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