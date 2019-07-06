5 ilde 7 bölge ‘kesin korunacak’ listesine girdi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre beş ilden, yedi bölge, “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil ve ilan edildi.

Van’da Çarpanak, Adır ve Akdamar Adası, Adana’da Yumurtalık Lagünü, Bitlis’te Aygır Gölü, Hakkari’de Cilo Sat Buzulları ve Mersin’de Ilısu Şelalesi kesin korunacak hassas alan listesine eklendi.

Van’ın Tuşba ilçesinde bulunan Adır Adası’nda, dini eğitim ve öğretimin yapıldığı ve el yazması kitapların bulunduğu manastırlardan biri olan Lim Manastır’ı yer alıyor. Çok sayıda martının kuluçka merkezi haline gelen Adır Adası’na ulaşım Van İskelesi’nden kiralanan teknelerle yapılabiliyor. Tuşba’da bulunan bir diğer ada Çarpanak Ada’sı ise doğal yaşamın bozulma tehlikesine karşı sınırlı izinlerle turistlerin ziyaretine açılıyor. Türkiye’nin başka bir yerinde bulunmayan endemik pek çok türün yer aldığı adada Ktouts adı ile anılan bir de manastır bulunuyor.

Van’ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası’nda da tarihi bir kilise bulunuyor. Önemli figürlerin işlendiği kilisenin duvarlarında İncil ve Tevrat’tan alınmış çeşitli sahneler bulunuyor. Kilisenin önemli özelliklerinden biri de Abbasi yoluyla Orta Asya Türk sanatı etkilerini de üzerinde barındırması olarak biliniyor.

Mersin Gülnar Ilısu Şelalesi ise ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Şelalenin oluştuğu zamanlarda suyun düştüğü yüksekliğin 200 metre kadar olduğu tahmin ediliyor.

Listeki Aygır Gölü Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunuyor. Göl, ortasındaki balık havuzu ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerin ilgisini topluyor.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Sat Buzulları, 4 bin 168 metrelik zirvesi ile Türkiye’nin Ağrı’dan sonraki ikinci en yüksek noktasını oluşturuyor.

Adana’da bulunan Yumurtalık Lagünü’ne Türkiye’de yaşayan flamingolar ve diğer sukuşları soğuk havalarda göç ediyor. Yumurtalık Lagünü, aynı zamanda nesli küresel ölçekte tehlike altında olan iki tür caretta caretta ile yeşil deniz kaplumbağasının ve bir tatlı su kaplumbağa türü olan Nil kaplumbağasının yaşam alanı. Yumurtalık Lagünü’nde memeli türü olan susamuru ve sazkedisi de yaşıyor.

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