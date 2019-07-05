Türk tarihinin yakın tarihindeki hazin acı: Başbağlar Katliamı

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Yusuf Korkmaz

Bundan 26 sene evvel, Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde yaşanan katliamın acısı tazeliğini koruyor..

Türk milleti olarak her dönem de görülen terör örgütleri bu milletin başına musallat olmuştur. Milli ve dini değerleri üstün tutan bu millet her türlü vahşiliğe maruz kalmıştır. Yakın tarih boyunca Ermeni komiteleri ve devamı olan ASALA örgütü, buna ek olarak PKK kendi benimsediği değerler doğrultusunda çeşitli eylemler ve faaliyetler yürüterek emellerini gerçekleştirme arzusuna bürünmüşlerdi. 26 sene önce gerçekleşen bu eylemlerden birisi olan “Başbağlar Katliamı” en büyük örneklerden birisidir.

5 Temmuz 1993 yılında gerçekleşen bu saldırı Erzincan’ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde 33 kişinin can vermesiyle sonuç bulmuştu. PKK’lı teröristler dere kenarında bulunan kadınların altın ve mücevherlerini almış, köyde ki erkeklerin 28’ini camii’den çıkarıp kurşuna dizmiş ve 5 kadını ateşe verdikleri evlerde ölmesine sebep olmuşlardır. Köy halkı bu olayı her sene anmaya devam ediyor.

Katliamın sorumlusunun kim olduğu sorusuna ise PKK lideri A. Öcalan , “Başbağlar köyüne düzenlenen saldırının “Doktor Baran” kod adlı örgütün yerel sorumlusu tarafından düzenlendiğini ifade etti”. Katliam gerçekleştiğinde Erzincan Valisi olan Recep Yazıoğlu, baskının PKK tarafından düzenlendiğini, örgüt üyelerinin baskın sırasında bildiri dağıttıklarını söyledi.

Katliamdan yaralı kurtulan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, acısının hala taze kalmasının sebebini dava sürecinin olduğunu belirtmiş. Şehitlerin kanının yerde kaldığını dile getiren Akarpınar, şöyle konuştu :

“Bu dava süreci, maalesef 1998’de o zamanki İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinde yapılan 24 duruşma sonunda takipsizlikle sona erdi. Tabii ki bu içimizde bir yara olarak kaldı. Gerçekleştirilen katliamla adeta haritadan silinen köyümüzdeki olayın maalesef sanığı yoktur. Bu nedenle şehitlerimizin kanı yerde kalmıştır. Başbağlar köyü mazlumları adalet aramaktadır. Adaleti yalnız Başbağlar köyümüz için aramıyoruz, bizim durumumuzda olan mazlum, mağdur ve cümle insanlar için arıyoruz.”

Diğer bir katliam tanığı olan Hatice Özdemir ise şunları söyledi :

“Katliamın olduğu akşam eşim akşam namazı için camiye gitmişti. Ben de bir yaşındaki kızım için annemlerden keçi sütü almak amacıyla onlara gitmiştim. Annemlere vardığımda köye teröristlerin geldiğini duydum. Bunun üzerine çocuklarımı bir araya toplayarak eve gitmek istediğimde bir terörist önüme atladı. Konuşma yapacaklarını söyleyerek kadınları bir yere, erkeklerimizi ise bir yere topladılar. Toplandığımız yerde bir müddet sonra yoğun bir silah sesi duyduk. Teröristler gittikten sonra gece boyunca bekledik ve sabah namazı vakti girdiğinde silah sesinin geldiği yere gittik.Eşimin ölmüş olabileceğini düşünmek istemiyordum fakat gittiğimizde hepsi şehit olmuştu.”

Olaylarla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alındı ve haklarında idam ile çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların 18’i bu davalardan beraat etti, 2’si mahkûm edildi. Bu haberi alan köy sahipleri ise tekrarladıkları gibi adalet yerini bulmadı, şehitlerimizin kanları yerde kaldı diye sitem kar bir şekilde dile getiriyorlar. 5 Temmuz 1993 Başbağlar Köyü katliamı böyle acı bir hadise sonucu tarihin sayfalarında yerini bulmuştu.

https://www.on5yirmi5.com/haber/kultur-sanat/tarih/235417/turk-tarihinin-yakin-tarihindeki-hazin-aci-basbaglar-katliami.html

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