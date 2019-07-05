Toplumsal Tarih’in 307. sayısı çıktı

Hazırlanan dosyada yer alan zengin görsel ve karikatür içeriği ise antlaşmanın dönemin kamuoyunda nasıl karşılık bulduğunu ve nasıl umutlar veya kaygılar doğurduğunu açıklamakta yardımcı oluyor.

Toplumsal Tarih bu sayısında “100. Yılına Giderken Lozan” başlıklı özel bir dosyayla 24 Temmuz 1923’te imzalan ve Türkiye’de “azınlık” kavramının temelini atarak ulus-devletleşme sürecinde anahtar rol oynayan Lozan Barış Antlaşması’nı, güncel siyasal tartışmalar vesilesiyle tekrar tekrar gündeme gelen ve 20. Yüzyıl Türkiye tarihine ilişkin birçok meselenin düğüm noktasını oluşturan yönleriyle mercek altına alıyor.

Temmuz 2019 dosyasının ilk makalesini kaleme alan Eminalp Malkoç; Lozan sürecinin bir başarı mı yoksa başarısızlık mı olduğu tartışmaları üzerinden değerlendirirken, anlaşma sürecine dair genel bir çerçeve oluşturuyor. Bununla birlikte Malkoç, dosya sonunda dönemin Lozan konulu karikatürlerinden bir derlemeyle, sürecin kamuoyunda nasıl algılandığına dair görsel bir destek de sunuyor. Resul Babaoğlu, Lozan Konferansı’nın devam ettiği günlerde Sovyet Rusya delegesi Vatslav Vorovsky’nin suikaste uğraması ve bu olayın ardından Türk heyetinin baş delegesi olan İsmet İnönü’ye suikast tehlikesinin belirmesinin bu süreçte nasıl karşılandığını aktarıyor. Silvart Malhasyan, Türkiye içindeki ve dışındaki Ermeni basınında Lozan sürecinin Türkiye ve Batılı devletler açısından nasıl değerlendirildiğini dönemin basınından örneklerle aktarıyor. Hadiye Yılmaz Odabaşı; Lozan Barış Antlaşması’nın bir bayram olarak kutlanma sürecini Demokrat Parti’nin iktidar olduğu 1950 yılı odağında inceliyor.

https://www.haberler.com/toplumsal-tarih-in-307-sayisi-cikti-12212621-haberi/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...