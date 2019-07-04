Samsun Valisi Kaymak’tan kilise ziyareti

Samsun Valisi Osman Kaymak İlkadım İlçesi’nde bulunan Mater Dolarosa Katolik Kilisesi’ni ziyaret etti

Samsun Valisi Osman Kaymak İlkadım İlçesi’nde bulunan Mater Dolarosa Katolik Kilisesi’ni ziyaret etti. Vali Kaymak’a Canik Kaymakamı Mahmut Halal ve Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı da eşlik etti. Ziyarette Peder Adrian E. Loza’dan çalışmalar ve kilise hakkında bilgiler alan Vali Kaymak talepleri dinledi, sohbet etti.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Kilise kütüphanesinde bulunan kitaplarıda inceleyen Vali Kaymak, Peder Adrian E. Loza’dan yazılanlar hakkında detayları aldı. Kilise Pederi Loza, Vali Osman Kaymak ve beraberindekilere ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

https://www.samsungazetesi.com/samsun-haber/samsun-valisi-kaymak-tan-kilise-ziyareti-h1209417.html

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