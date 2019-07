TÜRKİYE ERMENİLERİ RUHANİLERİ GENEL MECLİSİ TOPLANTI MAZBATASI

Türkiye Ermenileri Ruhanileri Genel Meclisi üyeleri, örf ve adetlerimiz uyarınca yapılmış olan çağrı ile gündemde tespit edilen işleri yapmak üzere 04.07.2019 Perşembe günü saat 10:00’da Başepiskopos Aram Ateşyan riyasetinde Kumkapı’daki Ermeni Patrikhanesi’nde toplandı. Açılış duası yapıldı. Yoklama yapılarak çoğunluğun sağlandığı görüldü. Divan üyeleri seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Başrahip Tatul Anuşyan Divan Başkanlığı’na, Başrahip Zakeos Ohanyan Divan Sekreterliği’ne, Rahipler Harutyun Damadyan ve Mağakya Beskisizyan müşahitliğe seçildiler.

Başepiskopos Aram Ateşyan yaptığı açılış konuşmasından sonra İstanbul Valiliği’nin tebliğ etmiş olduğu 26.06.2019 tarih ve 35341970-899-61837 sayılı yazının içeriği hakkında Meclis Üyeleri’ni bilgilendirdi.

Daha sonra bahsi geçen Valilik yazısı okundu. Akabinde “Patrik Kaymakamı” seçimine geçildi. Gizli oy ve açık tasnifle yapılan oylama neticesinde kullanılan 25 (yirmibeş) adet oydan Başepiskopos Aram Ateşyan’a 11 (onbir), Episkopos Sahak Maşalıyan’a 13 (onüç) oy ve 1 (bir) oyun da boş olarak verildiği görüldü. Bu sonuca göre Episkopos Sahak Maşalıyan [Şahin MAŞALI] “Patrik Kaymakamı” seçilmiş oldu.

Örf ve adetlerimize göre and içmek üzere Divan’a davet edilen Episkopos Sahak Maşalıyan and içti ve; “Patrik Kaymakamlığı görevimi vicdanımın sesine uyarak adilane bir şekilde icra edeceğime, görevimi Resuli Ermeni Kilisesi örf ve adetlerine göre sürdüreceğime, Allah’ın huzurunda ve Ruhaniler Genel Meclisi Üyeleri önünde and içerim” dedi.

Gündemde başkaca görüşülecek konu ve önerge kalmadığından toplantı kapanış duası ile saat 12:00’da sona erdi.

Türkiye Ermenileri Ruhanileri Genel Meclisi Divan üyeleri bizler tarafından tutulan işbu mazbata birlikte okundu ve imza edildi. İKİ BİN ON DOKUZ YILI TEMMUZ AYI’NIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ.

Toros (Zakeos) OHANOĞULLARI

Başrahip

Ruhaniler Genel Meclisi Divan Sekreteri

Aret (Tatul) Anuşyan

Başrahip

Ruhaniler Genel Meclisi Divan Başkanı

04.07.2019

11826

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/14669/

