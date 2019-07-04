Paylan: Patrikhane’yi 10 Yıldır Kayyum Yönetiyor, Demokratik Bir Seçim Yapılmalı

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Türkiye Ermenileri’ne Patrik seçimine götürecek değabah bugün seçildi. HDP Milletvekili Garo Paylan, Episkopos Sahak Maşlayan’ın patrik kaymakamı seçilmesini ve bundan sonraki taleplerini bianet’e anlattı.

Pınar Tarcan

aklaşık 10 yıldır patrik seçimi yapamayan Türkiye Ermeni toplumu için seçim süreci, Patrik Mutafyan’ın ölümünden sonra işlemeye başladı. İlk aşama olan patrik kaymakamı seçimi tamamlandı.

Bugün Kumkapı’da yapılan seçimlerde Episkopos Sahak Maşlayan, Ruhani Kurul’da 13- 11 ve 1 çekimser oyla Değabah seçildi.

Seçim sürecinin Ermeni toplumu açısından en geç sonbaharda tamamlanması hedefleniyor. Ancak Türkiye Ermenileri’nin demokratik bir seçim süreci için endişeleri sürüyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan, Episkopos Maşlayan’ın değabah (Patrik Kaymakamı) seçimlesinin ardından seçimle ilgili bianet’e konuştu.

“Seçime bütün rahipler katılmalı”

Patrik Kaymakamı’nı tebrik eden Paylan şunları söyledi:

“Öncelikle patrik kaymakamı seçimi yapılabilmesini önemli görüyorum. Ruhani kurul yeni patrik kaymakamını seçti. Yeni patrik kaymakamının tebrik ediyorum ama seçimi yanlış yapılmıştır. Patrik Kaymakamı seçimine bütün Türkiye’de doğmun ya da babası Türkiyeli olan bütün rahiplerin katılma hakları vardı.

“Eksik bir tasarrufta bulunuldu. İki yüksek rahip katılmıştır seçime ve bu anlamda yanlış bir seçim yapılmıştır amaç yeni kaymakamın dünyada bulunan bütün türkiye doğumlu ya da babasami abütün yüksek rahiplere çağrı yapılan mektubu yazmasını ve daveti yazmasını bekliyorum.”

“10 yıldır kayyum yönetiyor”

Paylan, geçen hafta İçişleri Bakanlığı’na kaymakam seçiminin neden ertelendiğini soran önergesine yanıt almadığını söylerken, şöyle devam etti:

“Şimdi, Patrik Kaymakamı seçimini İçişleri Bakanlığı’na bildirilecek ve onay sürecine girilecek. Bu onayın bir an önce olmasını bekliyoruz.

“Yeni Patrik seçimi için şimdi sivil bir müteşebbis heyetle demokratik bir seçimin şartları yaratılmasını talep ediyoruz.

“10 yıldır yapılamamış bir seçim var. 10 yıldır seçilmemiş atanmış bir kayyum tarafından yönetiliyor Ermeni toplumunun ruhani merkezi. Bir an önce demokratik bir seçim yapılmalı.”

http://bianet.org/bianet/azinliklar/210075-paylan-patrikhane-yi-10-yildir-kayyum-yonetiyor-demokratik-bir-secim-yapilmali

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