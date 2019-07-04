İkitelli’de Suriyeli Dükkanlara Saldırı ve Yağma

Türkiye’de modern tarih boyunca Trakya Olayları’ndan 6-7 Eylül’e genelde gayrimüslimleri hedef alan yağma ve linç olayları son yıllarda Suriyelilere karşı saldırılara yol açıyor. Farklı illerde gerçekleşen olaylardan sonuncusu Pazar günü İstanbul’da patlak verdi.

3 gün önce Küçükçekmece’nin İkitelli mahallesinde Suriyeli insanların dükkanlarına saldırılar ve yağma olayları oldu. Evrensel Gazetesi olayları ‘ırkçı bir saldırı’ olarak niteledi.

Olaylar bir esnafın küçük kızına Suriyeli birinin taciz ettiği iddiasının mahalle sakinleri arasında yayılmasıyla başladı. Zaten Suriyelilere karşı cephe almış bulunan vatandaşlar bu durumu kullanarak Suriyelilere bir linç girişimine kalkıştı. Asılsız taciz iddiaları linç girişimlerini başlatmak için Amerikan Güney’inde siyahlara karşı sıkça kullanılmıştır.

İlerleyen saatlerde taciz iddialarının asılsız olduğu öğrenildi. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin açıklamasına göre olay Emniyet’e intikal ettikten sonra olayın sadece iki çocuk arasında gerçekleşen sözlü bir hal olduğu, taciz gibi bir şeyin gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Hiç kimse Emniyet’e şikayette bulunmamıştır.

İstanbul Valiliği taciz bulunmadığına dair açıklama yaparken yağmalama ve linç olaylarına konusunda bir yorumda bulunmamıştır.

Olayların sonucunda birçok işyeri ve dükkan ağır hasara uğramıştır ancak internette bazı iddiaların aksine can kaybı gerçekleşmemiştir. 18 kişi izinsiz toplantı yaptıkları gerekçesiyle akşam tutuklanmış ancak sabah serbest bırakılmıştır.

Haziran başında Türk mahallelinin Suriyelilere saldırdığı bir olay da Kocaeli Gölcük’te olmuştu. Suriyelilere karşı İstanbul’da benzer bir saldırı Şubat 2019’da Esenyurt’ta gerçekleşmiş, toplanan linç kalabalığı ‘Burası Türkiye’ gibi mülteci ve göçmenlerin istenmediğini vurgulayan sloganlar atmıştı. Temmuz 2017 ise Üsküdar’da toplanan bir kalabalık Suriyeli bir ailenin evine saldırıya kalkışmış, polis kuvvetiyle dağıtılmıştı.

Hrant Dink Vakfı’nın 2017 Medyada Nefret Söylemi raporuna göre Türkiye medyasında Yahudilerden sonra en çok nefret söylemine uğrayan grup Suriyeler olmuştur.

Kaynak: Hrant Dink Vakfı

http://www.avlaremoz.com/2019/07/04/ikitellide-suriyeli-dukkanlara-saldiri-ve-yagma/

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