Ermeni doktorlar Haleplilere ücretsiz sağlık hizmetinde bulunacaklar

Mayın Temizleme ve Uzmanlık Merkezinden aktarılan bilgilere göre insani misyonu için Suriye’de bulunan Ermeni doktorlar 7 Temmuz tarihinden Halep sakinlerini ücretsiz tedavi edecekler.

Halep’te Ermenistan Başkonsolosu Armen Sargsyan ve Konsloloslukta insani misyon ekibinin temsilcisi Arkadi Tonoyan 3 temmuz’da Al-İhsan Sivil toplum örgütünün temsilcileriyle görüştü.

Görüşme sırasında Halep’te özellikle şehrin hasar gören mahallelerinde sağlık hizmetlerinin durumuyla ilgili konular ele alındı.

Varılan anlaşmaya göre Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus fonu tarafından finanse edilen proje kapsamında Ermeni doktorlar Halep’te ücretsiz sağlık hizmetlerinde bulunacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/04/Ermeni-doktorlar-Halep/159159

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