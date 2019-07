Kamp ruhsatı ‘eksik evraktan’ beklemede

İstanbul Tuzla’da, uzun yıllar yetim Ermeni çocukların yetiştirildiği kamp olarak hizmet veren ve iki yıl önce yeniden inşa edilmek üzere yıkılan Kamp Armen, tekrar eski günlerine dönmeyi bekliyor. Kamp Armen’e ruhsat verilmediği için yapımına başlanamadığını belirten Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Başrahibi Kirkor Ağabaloğlu, “Yeni proje çizildi, her şeyi hazır fakat ruhsatta problem var” dedi. Tuzla Belediyesi ise, “Ruhsat imza aşamasında eksik evraktan dolayı beklemede” açıklamasını yaptı.

Dink de kalmıştı

Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi tarafından satın alınan Tuzla Ermeni Çocuk Kampı, yıllarca aralarında İstanbul dışından gelenlerin de bulunduğu pek çok çocuğa ev sahipliği yaptı. Hrant Güzelyan’ın öncülüğünde kurulan kampta, suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink ve eşi Rakel Dink de çocukluk yıllarında kaldı.

Kamp Armen’in yeniden inşa edilmesi için çalışmalar başladı. Kamp binası, yeni binanın inşa edilmesi için 8 Nisan 2017 yılında tamamen yıkıldı. Yıkımın üzerinden iki yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen henüz inşasına başlanamadı.

Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Başrahibi Kirkor Ağabaloğlu, sürece ilişkin, “Kamp Armen’in yeni projesi çizildi, her şeyi hazır fakat uzun zamandır Tuzla Belediyesi’nden yapı ruhsatının çıkmasını bekliyoruz. Ruhsatta bir problem var. Bize göre her şey tamam ama onlara göre bir eksiklik var. ‘Yazı eksik’ diyorlar, bazen de ‘Vakıflara bir cevap vermemiz gerekiyor’ diyorlar. Şu an son aşamadayız, onayın verilmesini bekliyoruz. Onay verildikten sonra ‘Kamp Armen’i yapıyoruz’ diye herkese duyuracağız” dedi.

Belediye: Evrak eksik

Konuyla İlgili Tuzla Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Ruhsat imza aşamasında eksik evraktan dolayı beklemede. İlgililerinden söz konusu vakfın vakıf üniversitelerinde olduğu gibi; kanuni düzenlemeye dayalı olarak kamu kurumu niteliğinde olduğuna ilişkin bir yazı veya kamu yararına çalıştığına ilişkin bir yazı getirilmesi defaatle istenmiş, ancak bu içerikte herhangi bir yazı getirilmemiştir. Yazı getirildiği takdirde işlemlere devam edilecektir.”

