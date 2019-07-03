İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul

Tuna SAYLAĞ

İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, ‘İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul’ adlı sergiye ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle hazırlanan, iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan sergi, kentin 20. yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. Güler’in farklı dönemlerde basılmış, her biri imzasını taşıyan çalışmalarını bir araya getiren, Demet Yıldız küratörlüğündeki sergi, 17 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

‘OYUNSU’ Pg Basement’ta

Betina Hobeş’in ilk interaktif proje sergisi ‘Oyunsu’, 29 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında Pg Basement’ta izleyici ile buluşuyor. Betina Hobeş, projesinde en çok ilgisini çeken eylemin, yapıta katılmaya karar veren kişinin alışık olduğu ve katı sınırlara sahip bir form olan kavanozun içinden çıkardığı organik, esnek, yumuşak, değişken ve akışkan biçimlerle karşılaşması ve sonra dilerse bu parçaları tekrar kabına sıkıştırması olduğunu aktarır. Çalışmaya dâhil olmak isteyen izleyici, bu şekilde katılımcıya dönüşür. Katılımcıların oluşturacağı bu ritim, sanatçının hayatında süregelen özgürleşme-kaba sıkışma, genişleme-büzülme, açılma-kapanma döngülerinin oyunsu bir versiyonu olarak düşünülür. Kavonozlar içinde yer alan bu parçalar, tekrar kavanozların içine sıkıştırılabilir ya da katılımcının kurguladığı şekilde alanda bırakılabilir. Bu şekilde proje mekânı, alışılagelmiş sergi mekânlarının aksine sürekli değişim halinde olan yaşayan bir mekâna dönüşür.

Latin Müziğin eşsiz sesi Jose Balvin İLK KEZ TÜRKİYE’DE

Latin müziğin son yıllarda en büyük çıkış yapan ismi olarak gösterilen, üç Grammy Ödüllü Jose Alvaro Osoria Balvin, Türkiye’deki hayranlarıyla ilk kez 26 Temmuz’da İstanbul Küçükçiftlik Park’ta buluşuyor. Balvin, Bilboard tarafından son dönemin en iyi çıkış yapan Latin müzik sanatçısı olarak gösteriliyor. Kolombiya tarzını, hip-hop ritimleriyle özgünbir şekilde harmanlayan sanatçı, aynı zamanda Porto Riko’nun Reggeaton yıldızlarının ilk akımından olmasıyla da ilgi görüyor. Sayısız ödüle layık görülen sanatçının, yakınlarda piyasaya çıkan yeni albümü VIBRAS oldukça ilgi topladı.

http://www.salom.com.tr//haber-111132-Iki_arsiv_bir_secki__ara_gulerin_Izinde_Istanbul.html

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