Ermenistan’da Uluslararası 16. Altın Kayısı Film Festivali’ne start verilecek

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığının desteğiyle 7-14 Temmuz tarihleri arasında Yerevan’da 16’ıncı Altın Kayısı uluslararası film festivali gerçekleştirilecek.

Festivale katılmak için dünyanın farklı ülkelerinden 740’tan fazla başvuru geldi. Ayrıca, meşhur Cannes Film Festivali, Berlin ve Rotterdam festivallerinden de bazı filimler seçildi.

Altın kayısı Film Festivali’nin programında 17 ülkeden 12 uzun metrajlı film(belgesel yada sanat filmi) ve Ermenistan, Türkiye, İran, Gürcistan’dan 25 kısa film yer alacak.

Festival çerçevesinde genç sinemacıların mesleği gelişimine yönelik ‘Talent Leb’ projesi de düzenlenecek.

Açılış ve kırmızı halı töreni 7 Temmuz’da, kapanış töreni de 13 Temmuz’da Moskova sinemasında yapılacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/03/Ermenistan-Altın-kayısı-film-festivali/159002

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