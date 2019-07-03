Ermeni ekonomist Daron Acemoğlu’nun lise döneminde yaşadığı bir anı sosyal medyada çok konuşuldu

Dünyaca bilinen Ermeni ekonomist Daron Acemoğlu’nun lise döneminde yaşadığı bir anı sosyal medyada çok konuşuldu.

Mekteb-i Sultani programına konuk olan Galatasaray Lisesi’nde Acemoğlu’nun dönem arkadaşı Saruhan Doğan, öğretmeni tarafından Acemoğlu’na yaşatılan ayrımcılığı anlattı.

Saruhan Doğan yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“12 Eylül kararıyla faşizme yakın bir rüzgar esti okulda. Bazı hocalarımız bu rüzgara kapıldı. ‘Muhafazakar bir kültür yerleştirelim, gençlerimiz komünist olmasın, namaz kılsın’ düşüncesiyle hareket ediyordu bazı hocalarımız. Bir tarih hocamız derste bir arkadaşımızı kaldırdı ve ona ismini sordu, halbuki ismini biliyordu. ‘Daron’ dedi arkadaşımız. ‘Böyle Türk ismi olmaz, bundan sonra senin adın Süleyman’ diyerek yerine oturttu arkadaşımızı.”

Yıllar sonra Acemoğlu’nun, “O gün birinizin kalkıp bir şey söylemesini beklerdim, hiçbiriniz kalkmadınız” diyerek sitem ettiğini belirten Doğan, “Anılarımıza bakıp ‘Ne güzel gençlik yaşamışız’ dediğimiz dönemin arka planında böyle bir yapı vardı işte. Biraz korku, ağır bir disiplin, 12 Eylül’ün baskıcı rejiminin en baskıcı yıllarında Galatasaray Lisesi’ndeydik. Dışarıdan korunaklıydık belki ama dışarıdaki o ağır hava içeriye de sirayet etmişti.” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/03/Saruhan-Doğan-Daron-Acemoğlu/158978

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