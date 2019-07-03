Emmanuel Macron: Fransa Azerbaycan’a Karabağ’a karşı kullanılacak silah satmayacak

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anna Nağdalyan Askeri ve Savunma sanayi alanında Azerbaycan ve Fransa arasındaki ilişkilerin devamlı Ermenistan’ın dikkati altında olduğunu ifade etti.

Anna Nağdalyan 5 Şubat tarihinde Fransa Ermeni dernekleri koordinasyon komitesi tarafında düzenlenen etkinliğinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un söylediği sözlerini hatırlattı. O zaman Macron diğer devletlere rağmen Fransa’nın embargo yükümlülükleri yerine getirdiğini dile getirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Azerbaycan’a Karabağ’a karşı kullanılacak silah satmayacaklarını özellikle vurgulamıştı.

Nağdalyan bölgede silahlanma yarışıyla ilgili meselelerin hem iki taraflı, hem de çok taraflı görüşmelerde gündeme getirdiklerini ayrıca belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/03/Fransa-Azerbaycan-Karabağ-Ermenistan/159083

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