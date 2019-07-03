Barzani’den ‘azınlık’ tanımlamasına eleştiri

Barzani, Türkmen ve Hıristiyanlar için ‘azınlık’ tanımlamasını eleştirdi

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani, Türkmen ve Hıristiyan vekillerle görüşü. Barzani, bölgede herhangi bir unsur için “azınlık” ifadesinin kullanılmaması gerektiğini söyledi.

DUVAR – Eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani, bölgedeki Türkmen ve Hıristiyanların “azınlık” olarak tanımlanmasını doğru bulmadığını belirtti.

KDP Genel Başkanı Mesut Barzani, IKBY Meclisi’ndeki Türkmen ve Hıristiyan milletvekilleri bir araya geldi.

Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Erbil’de gerçekleştirilen görüşmede, Türkmen ve Hıristiyan milletvekilleriyle bölgede yaşanan son gelişmelerin yanı sıra Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler ve IKBY’deki siyasi süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

IKBY’deki tüm unsurların haklarının anayasa çerçevesinde korunduğunu belirten Barzani, etnik veya dini herhangi bir ayrımcılığa izin verilmediğini, herkesin eşit olduğunu ifade etti. Eski IKBY Başkanı, bölgede herhangi bir unsur için “azınlık” ifadesinin kullanılmaması gerektiğini dile getirdi.

Türkmen ve Hıristiyanlar için kota sisteminin uygulandığı 111 sandalyeli IKBY Meclisi’nde, 5 Türkmen ve 6 Hristiyan milletvekili bulunuyor. (ERBİL/AA)

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