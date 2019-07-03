Azerbaycan UNESCO Dünya Mirası Komitesi oturumunda Ermenistan’ın güvenliğini sağlamaktan vazgeçti

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın sözcüsü Anna Nağdalyan gazeteciler ile görüşme sırasında 30 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen UNESCO Dünya Mirası Komitesi 43. Oturumuna Ermenistan’ın da gözlemci olarak davet edildiğini, ancak Azerbaycan tarafından güvenlik güvencesi verilmediğinden dolayı katılamadığını belirtti.

Anna Nağdalyan yaptığı açıklamada “Ermenistan misafir eden ülkeden gereken güvenlik tedbirlerinin alınması için UNESCO’ya başvuruda bulundu, çünkü Azerbaycan’a Ermenistan vatandaşlarının girişi imkansızıdır ve ülkede Ermeni karşıtı propaganda mevcut” ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı Basın sözcüsü UNESCO sekreterliğiyle gereken güvencelerin sağlanması için bağlantı içerisinde olduklarını, fakat bütün çabalara rağmen etkinlikten iki gün önce onlardan olumsuz cevap aldıklarını bildirdi.

Azerbaycan’ın güvenlik güvence vermekten vazgeçmesi Nağdalyan kabul edilemez bir yaklaşım olarak nitelendirdi ve UNESCO yönetimine, üye ülkelerine Azerbaycan’ın bu tutumunu kınamaya çağırdıklarını dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/03/Azerbaycan-UNESCO-Dünya-Mirası-Ermenistan/159041

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