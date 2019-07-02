Sivas katliamı için ‘olay’ ve ‘provokasyon’ diyen İmamoğlu ile Yavaş’a tepki: Önümüzdeki seçimlerde görüşmek üzere

CHP’li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, 2 Temmuz 1993’te yaşanan Sivas Katliamı’nın 26. yıldönümünde sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla tepki çekti.

2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak için Sivas’a giden aydın ve sanatçılardan 33’ü ve Madımak Oteli’nin görevlilerinden ikisi, otelin yakılması sonucu hayatlarını kaybetti. Olaylarda 2 gösterici de öldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katliamı anmak için Twitter’da bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu’nun katliamı ‘olay’ olarak nitelediği mesajda şu ifadeler yer alıyor:

“2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşananlar hem insanlık hem ülkemiz tarihinde kara bir lekedir. Bu acı olayda kaybettiğimiz tüm canları rahmet ve özlemle anıyorum. #unutMADIMAKlımda”

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşananlar hem insanlık hem ülkemiz tarihinde kara bir lekedir. Bu acı olayda kaybettiğimiz tüm canları rahmet ve özlemle anıyorum. #unutMADIMAKlımda — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 2, 2019

Yavaş’ın ‘provokasyon’ ifadesini kullandığı mesajda ise şunlar yazıyor:

“2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta meydana gelen provokasyon ve ağır ihmal sonucu hayatını kaybeden aydın ve sanatçılarımızı saygıyla anıyor, yaşadığımız onca acıya rağmen kardeşliğini hiç bozmayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. #UnutmadıMADIMAKlımda”

2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta meydana gelen provokasyon ve ağır ihmal sonucu hayatını kaybeden aydın ve sanatçılarımızı saygıyla anıyor, yaşadığımız onca acıya rağmen kardeşliğini hiç bozmayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. #UnutmadıMADIMAKlımda — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 2, 2019

Yavaş, tepkilerin ardından bir mesaj daha paylaşarak “Sivas Katliamı 280 karaktere sığamayacak kadar acı, vahşi ve canicedir. Provokatör caniler ile ihmalkar yönetim anlayışı, tarihimizin en büyük katliamlarından birine sebep olmuştur. Hiçbir gerekçe veya yorum bu katliamı yumuşatamaz” dedi.

Sivas Katliamı 280 karaktere sığamayacak kadar acı, vahşi ve canicedir.



Provokatör caniler ile ihmalkar yönetim anlayışı, tarihimizin en büyük katliamlarından birine sebep olmuştur.



Hiçbir gerekçe veya yorum bu katliamı yumuşatamaz. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 2, 2019

​CHP’li başkanların bu mesajları sosyal medyada tepki gördü.

Bir kullanıcı, tepkisini “Önümüzdeki seçimlerde görüşmek üzere başkan” diyerek gösterdi.

Önümüzdeki seçimlerde görüşmek üzere başkan.— SÜLEYMAN YÜKSEL (@Suleymanyukseel) 2 Temmuz 2019

Başka bir kullanıcı ise, “Mansur Bey, bu kara lekeyi, katliamı “ihmal” olarak mı değerlendiriyorsunuz? Madımak’ta elektrik tesisatı ya da başka bir sebeple yangın çıkmadı. O insanlar bile isteye içeridekileri yaktılar. Bunu yapmayın lütfen” ifadelerini kullandı.

Mansur Bey, bu kara lekeyi, katliamı “ihmal” olarak mı değerlendiriyorsunuz? Madımak’ta elektrik tesisatı ya da başka bir sebeple yangın çıkmadı. O insanlar bile isteye içeridekileri yaktılar. Bunu yapmayın lütfen.— Elsa Pınar Kılavuz (@devpinar) 2 Temmuz 2019

​İmamoğlu’nun paylaşımına tepki gösteren bir başka kullanıcı ise, kendisinin Beylikdüzü başkanlığında yaptığı paylaşımı hatırlatarak “Beylikdüzü belediye başkanıyken katliam, İBB başkanı olunca ‘yaşanan acı olaya’ mı döndü başkan? Bu konuda hassasız, katliam dışında bir terim kullanan orta yolculara tahammülümüz yok. Lütfen onlara benzemediğinizi ve art niyet olmadığını belirten bir düzeltme istiyoruz.” dedi.

Beylikdüzü belediye başkanıyken katliam, İBB başkanı olunca “yaşanan acı olay”a mı döndü başkan? Bu konuda hassasız, katliam dışında bir terim kullanan orta yolculara tahammülümüz yok. Lütfen onlara benzemediğinizi ve art niyet olmadığını belirten bir düzeltme istiyoruz. pic.twitter.com/3oBRuFGiCx — Ne Çok Konuştun (@DurBirDinlee) July 2, 2019

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