Misyoner İngilizler Karadeniz’de mültecilere kanca atıyor!

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İngilizler mültecileri ağlarına düşürmek için Karadeniz’de İranlı bir çifti taşeron olarak kullanarak Karadeniz’in tüm illerinde kaçak kiliseler açmak için harekete geçtikleri ve Samsun’daki kaçak kiliseyi Samsun Polisevi’nin hemen yanına açma hazırlığında oldukları ileri sürülüyor.

Suriye, Irak ve Afganistan’da yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle milyonlarca mülteci geçici sığınmacı olarak Türkiye’ye sığınmış durumda. Ekonomik kriz ile boğuşan Türkiye’de, vatandaşlar tarafından kriz arifesinde milyonlarca mülteciye devlet bütçesinden yapılan yardımlar karşısında gün geçtikçe tepkiler artıyor. Ülkelerindeki iç savaş ile yaşamak zorunda kaldıkları ülkede istenmeme durumunda kalmaları sebebiyle arada kalan mültecileri İngiliz misyonerler ağlarına düşürmek için Karadeniz’in tüm illerinde kaçak kiliseler açmak için faaliyete geçtikleri ortaya çıktı.

İngilizlerin İranlı bir çifti Karadeniz sorumlusu olarak atadığı öğrenildi. İranlı çiftin Samsun başta olmak üzere Trabzon, Rize, Ordu, Sinop gibi Karadeniz illerinde kaçak kilise evler açmak için çalışma yürüttükleri ileri sürülüyor. Dernek adıyla faaliyet göstereceği öne sürülen kaçak kiliseler üzerinden İngilizlerin mültecileri ağlarına düşürmek istediği, ağlarına düşürdükleri mültecilerin önce dinlerini değiştirmeyi daha sonra ise asayiş ve terör olayları başta olmak üzere toplumsal olaylarda kullanmayı amaçladığı öne sürülüyor.

amsun’un Cedit Mahallesi’nde dubleks bir evde ikamet ettiği öğrenilen İranlı çiftin, ikamet ettikleri evde zaman zaman ağlarına düşürdükleri mültecilerle ayinler yaptıkları belirtiliyor. Samsun’da Samsun Polisevi’nin hemen yanındaki binada daha önce spor salonu olarak faaliyet gösteren yerin İngilizler adına İranlı çiftin kiralandığı ve apartmanın 2 katında İngilizler adına dernek adı altında kaçak kilise faaliyeti yürütmek için tadilat çalışmalarının yapıldığı vurgulanıyor.

Son aylarda mültecilerin torbacılık yaptıkları için polis operasyonlarıyla yakalandığı basına yansırken, torbacı olarak kullanılan mültecileri, Türkiye’de kilise işine soyunan İngilizler’in mi yoksa yerli baronların mı torbacı olarak kullandıkları bilinmiyor. Canlarını kurtarmak için Türkiye’ye sığınan ve gelinen noktada Türkiye’de de istenilmeyen mültecilerin yaşamış oldukları ikilem ortamıyla her alanda kullanılmaya hazır bireyler haline geldikleri gözleniyor.

https://www.samsunetikhaber.net/haber-misyoner-ingilizler-karadeniz-de-multecilere-kanca-atiyor-12301.html

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