Kadife Devrimden sonra ABD’den Ermenistan vatandaşlığı almak isteyenlerin sayısı arttı

Kansız ve şiddetsiz bir şekilde Ermenistan’da 2018 yılında gerçekleşen Kadife Devrimden sonra Ermenistan vatandaşlığı almak için başvuruların sayısı arttı. Özellikle ABD’den yapılan başvurular iki kata çıktı.

Ermenistan’daki yasalar 2007 yılından beri çifte vatandaşlığa izin veriyorlar. 2017 yılında ise yapılan yasa değişikliği sonucunda Ermenistan vatandaşları birden fazla vatandaşlığa sahip olabilirler.

ABD’nin Los Angeles şehrinde Ermenistan’ın Başkonsolu Armen Bayburdyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bizim diasporamız var ve millettaşlarımızın çoğu Ermenistan vatandaşlığına sahip olmak istiyor. Devrimden sonra onlar Ermenistan’a başka gözle bakmaya başladılar ve Ermenistan ile bağlantı kurma açısından çok isteklidirler” ifadelerine yer verdi.

Los Angeles’te bulunan Ermenistan Konsolosluğunun aktardığı verilere göre ABD’den Ermenistan vatandaşlığı almak için yapılan başvuru sayısı son iki yılda iki kat arttı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/02/Kadife-Devrim-ABD-Ermenistan-vatandaşlığı/158926

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