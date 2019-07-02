Grand Chess Tour turnuvada Levon Aronyan ilk zaferini kazandı

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Grand Chess Tour Satranç turnuvasında Ermenistan’ın usta satranççılardan Levon Aronyan 6’ıncı turda nihayet zafer kazandı.
Aronyan Rus satranççı Sergey Karyakin’i 55’inci adımda mağlubiyete uğrattı ve 6 turdan sonra toplam 3.5 puan kazandı.
3 Temmuz tarihinde oynanacak 7’inci turda Ermeni büyük usta ABD’yi temsil eden Hikaru Nakamura ile karşı karşıya gelecek.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/02/Grand-Chess-Tour-Levon-Aronyan/158972
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