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Grand Chess Tour turnuvada Levon Aronyan ilk zaferini kazandı

2019-07-02

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Grand Chess Tour Satranç turnuvasında Ermenistan’ın usta satranççılardan Levon Aronyan 6’ıncı turda nihayet zafer kazandı.

Aronyan Rus satranççı Sergey Karyakin’i 55’inci adımda mağlubiyete uğrattı ve 6 turdan sonra toplam 3.5 puan kazandı.

3 Temmuz tarihinde oynanacak 7’inci turda Ermeni büyük usta ABD’yi temsil eden Hikaru Nakamura ile karşı karşıya gelecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/02/Grand-Chess-Tour-Levon-Aronyan/158972

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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