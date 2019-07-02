Ermeni toplumundan Patrik seçimi için 93 imzalı bildiri: Hukuka uygun, şeffaf ve şaibesiz bir seçim olsun

Ermeni toplumundan 93 kişi 4 Temmuz Perşembe günü yapılacak Patriklik Kaymakamı (Değabah) seçimi öncesinde bir bildiri yayınladı. Bildiride taraflar sükunete davet edildi ve “Bu seçimlerin, geçmiş seçimlerin kuralları ışığında, kadim kilisemizin hukukuna uygun, şeffaf ve şaibesiz olması dileğimizdir” dendi

Patrik Mutafyan’ın hayatını kaybetmesinden sonra Türkiye Ermeni toplumu yeni bir patrik seçme hazırlığında. Öncesinde ise Patrikhane’yi seçime götürecek Patriklik Kaymakamı (Değabah) seçimi yapılacak. 27 Haziran’da yapılması planlanan seçim İstanbul Valiliği’nin gönderdiği yazıyla 4 Temmuz Perşembe gününe ertelendi. Seçime sadece Başepiskopos Ateşyan ve Episkopos Maşalyan’ın girebilecek olması eleştirilere neden olurken Valilik yazısı sonrasında Ateşyan ve Maşalyan’ın sosyal medya hesapları üzerinden girdikleri münakaşa da yine eleştiri konusu oldu. Perşembe günkü Değabah seçimi öncesinde Türkiye Ermeni toplumundan 93 kişi bir bildiri yayınladı. Bildiri ve imzalar şöyle:

“12 Yıl süren Patriksizlik ve yetkisiz sorumluların seçimi yaptırmama gayretleri Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı ile sona erdi. Seçim yapılması için başlatılan çalışmalarda toplumun gözleri önünde yaşananlar siyasi rakipler arasında yaşananları aratmadığından toplumda ciddi bir hayal kırıklığı oluşturdu.



Sürecin gelip dayandığı noktada kilise hukukunun ve asırlık ananelerin sürekli çiğnenmesi ve birilerinin tüm toplum kaybetse dahi kazanan ben olmalıyım bencilliği artık taşınamaz bir yük haline gelmiştir. Her şeye rağmen kiliseye karşı gereken her türlü destek verilmiş, hassasiyet gözetilmiştir, ancak kilise, toplumun hakkettiği saygıyı bertaraf etmiş, gururunu kırmıştır.



Değabah adaylarını belirleyen ruhani kurulun Episkopos Karekin Bekçiyan’ın haklarını yok sayması kararının arkasında kimlerin olduğu ve hangi düşüncelerle hareket ettikleri halen anlaşılamamıştır. Toplumun önemli bir kısmı bu haksızlığa tepkilidir.



Doğruları ve yanlışlarıyla belirlenen iki aday ile gündemimiz Değabah seçimine kilitlenmişken, adayların karşılıklı suçlamalarda kullandıkları dil giderek sertleşti ve adaylardan biri “Eski dosyaları açabileceğinden” söz ederek kazanmak için hiçbir engeli tanımayacağını deklare etti.



Ne yazık ki adaylar arasında süren bu tartışmalar, toplumun bir kesiminde daha kırıcı hatta nefret dolu söylemlere ve ayrışmalara neden olmaya başladı. Onlar kendi taraftarlarına haklılıklarını ya da güçlerini göstermeye çalışırken maalesef toplum nezdinde kiliseye duyulan saygınlık derin yaralar aldı.



Özellikle gençlerimiz çok rahatsızlar, tartışmaların seviyesizliği ve karşılıklı imalar nedeniyle huzursuzlukları artmakta ve toplumsal aidiyetleri zedelenmekte.



Unutulmasın ki bu tartışmalar topluma zarar veriyor. Sonuçta Değabah seçilen de kaybeden de diğer doğal Patrik adayları ile birlikte toplumun karşısına çıkacaklar. O zaman anlatacaklarına değil, bugüne kadar yaptıklarına bakarak karar verip son sözünü söyleyecek olan toplumdur.



Biz aşağıda imzası bulunanlar;

Patrikhane etrafında vuku bulan bu gelişmelerden dolayı endişe duyuyoruz ve dostane bir uyarıyla konunun muhataplarını sükunete davet ediyoruz.

Bu seçimlerin, geçmiş seçimlerin kuralları ışığında, kadim kilisemizin hukukuna uygun, şeffaf ve şaibesiz olması dileğimizdir.

Alen Palancı, Alen Balcıyan, Alin Kaprielyan, Alin Seta Papazoğlu, Ani Yaramyan, Anita Demir, Aram Demircioğlu, Arad Saadetyan, Arda Baklacıoğlu, Arda Bora, Arda Cavdar, Arda Mıhçıyan, Ardaşes Çağlı, Arden Kürkçüoğlu, Ari Demircioğlu, Ari Tecir, Arman Osançlıol, Arsen Tokatlıoğlu, Arto Yaramyan, Artür Kazar, Ayda Keskin, Ayk Ceden, Ayk Erkman, Daniel Kuzuluk, Daron Kaprielyan, Eva Güllüdere, Garo Kaprielyan, Gürkan Lazoğlu, Haçik İngilizlioğlu, Harutyun Kocabay, Haygui Dülgeroğlu, Hilda Kalaycı, Hrant Kalataş, Istephan Balık, Istephan Gedik, İrma Mutlu, İpek Koryan, Jan Gavrilof, Jale Demircioğlu, Jermin Özçakan, Juliet Demircioğlu, Karekin Kalaycı, Karin Kırkeyer, Karnik Keşiş, Leda Hrimyan, Leda Mermer Özber, Lerna Kaprielyan, Lerna Taşcı Kuzuluk, Levon Bağış, Levon Eroyan, Levon Taberyan, Lory Zakar, Luiz Bakar, Maral Çağlıçubuk, Mari Akbaş, Masis Apelyan, Misak Panosoğlu, Murad Köşker, Natali Demircioğlu, Natali Ohannesyan, Nayad Elbe, Nigoğos Hamacıyan, Nurhan Cemcem, Ohannes Şaşkal, Orhan Şarklı, Partam Derderyan, Rafi Erol Keskin, Rafi Süzme, Rafi Tekiroğlu, Rehan Sarıbay, S.Bartev Garyan, Sarkis Elbe, Sarkis Erkol, Sarven Muradyan, Sasnuhi Muşlıyan, Sebuh Koçak, Selin Talar Papazoğlu Osançlıol, Selin Tomasyan, Serli Keçoğlu, Sesil Karahisaridis, Sevan Ataoğlu, Soline Hamamcıyan, Sona Menteşe, Şahin Zengil, Şuşanik Yenice, Talin Büyükkürkçüyan, Talin Süzme, Tamar Erkman, Tamar Yaramyan, Tatyana Baysan, Varujan Senuşoğlu, Yetvart Tomasyan, Yetvart Varjabetyan

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22624/ermeni-toplumundan-patrik-secimi-icin-93-imzali-bildiri-hukuka-uygun-seffaf-ve-saibesiz-bir-secim-olsun

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