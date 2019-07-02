Ermeni güreşçi Artur Aleksanyan, 2. Avrupa Oyunların’da şampiyon oldu

Ermeni güreşçi Artur Aleksanyan (97 kg sıklet), Belarus’un başkenti Minsk’ta yapılan 2. Avrupa Oyunların’da grekoromen stilde şampiyon oldu.
Finalde Belarus temsilcisi Aleksandr Grabovik ile yarışan Ermeni güreşçi, 5:0 hesapla rakibini yenilgiye uğrattı.
“Beyaz Ayı” unvanıyla da bilinnen Ermeni güreşçi, yarım finalde Rusya’yı temsil eden rakibi Aleksandr Golovin’i 3:1 hesapla yenmişti.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/02/Ermeni-güreşçi-Aleksanyan-Avrupa-Oyunları-şampiyon/158889
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