Ermeni büyük usta, “Women Speed Chess Championship” şampiyonu oldu

Ermeni büyük usta Elina Danielyan, “Women Speed Chess Championship” hızlı satranç turnuvasında zafer kutladı. Danielyan, Rusya’yı temsil eden Valentina Gunina’yı 15:13 hesapla yendi.
Şampiyonluk, Ermeni büyük ustaya 4.607 ABD doları miktarında ödül sağladı, ayrıca “Speed Chess Championship” ile 9-20 Ekim 2019 tarihlerinde Man adasında düzenlenecek “FIDE Grand İsviçre Turnuvası”na katılma hakkını kazandırdı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/02/Ermeni-Danielyan-“Women-Speed-Chess-Championship”/158875
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