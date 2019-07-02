ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Judi Chu’dan Artsakh konulu ‘Royce-Engel’ teklifine ekleme

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyelerinden Judi Chu, Artsakh konulu ‘Royce-Engel’ teklifine bir ekleme sundu. Bu öneri Artsakh ve Azerbaycan temas hattında keskin nişancıları geriye çekme ve AGIT gözlemcisi sayısını arttırmak konularıyla alakalıdır. Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisi Hay Dat (Ermeni Davası) Komisyonu’ndan edinilen bilgiye göre, bu girişim uyarınca sınırlar boyunca özel teknik aletlerin yerleştirilmesi de önerilmektedir. Bunlar ateşkesi ihlal edenleri ortaya çıkarabilirler. Ilk kez olarak Temsilciler Meclisi Dış Ilişkiler Komitesi eski başkanı Ed Royce ve Eliot Engel tarafından 2015 yılının sonbaharında sunulan bu teklif, ABD Temsilciler Meclisi’nin 100’ü aşkın üyesi tarafından destek gördü.

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