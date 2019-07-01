Vatikan: Hiçbir hükümet ya da kanun günah çıkarmanın gizliliğini bozamaz

Faruk Can

Vatikan beşeri kanunların papazları günah çıkaranların söylediklerini paylaşmaya zorlayamayacağını açıkladı.

Avustralya gibi bazı ülkelerde özellikle cinsel istismar gibi konulardaki bilgileri yetkililere bildirme zorunluluğu getirme çabalarına karşılık Vatikan, hiçbir hükümetin ya da kanunun ruhban sınıfını günah çıkartma mührünü ihlal etmeye zorlayamayacağını çünkü “bu görevin doğrudan Tanrı tarafından verildiğini” belirtti.

Vatikan’ın günah çıkarmalarla ilgili biriminden yapılan açıklamada herhangi bir ülke adı verilmedi veya kiliseyi sarsan cinsel istismar krizine değinilmedi. Fakat Katolik Kilisesi’ne karşı oluşan olumsuz önyargıya tepki gösterildi.

Halihazırda bir çok ülkedeki hukuk sistemi rahiplere avukat-müvekkil ilişkisinde olduğu gibi günah çıkarma sırasında öğrendikleri bilgileri açıklamama hakkı tanıyor. Fakat bu hak cinsel istismar krizinden sonra eleştirilerin giderek daha fazla hedefi oluyor.

Avustralya’da çocuk istismarları ile ilgili yapılan bir soruşturma sonrasında ülkede dini liderlere günah çıkarma sırasında bile öğrenseler çocuk istismarlarını rapor etme zorunluluğu getiren bir yasa çıkarılması önerilmişti. Şu ana kadar ülkedeki 8 eyaletten ikisi çocuk istismarının rapor edilmemesini suç kapsamına alan kanunlar çıkardı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyalet meclisinde de bir rahibin günah çıkarma sırasında bir başka rahibin ya da kilise çalışanının cinsel istismarda bulunduğunu öğrenmesi halinde itiraf mührünün geçersiz kılınmasını öngören bir tasarı kabul edilmişti.

Yerel kiliseler bu kanun girişimlerine karşı çıkarken bu açıklamayla Vatikan’ın tam desteğini de almış oldular.

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