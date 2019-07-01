(Özel Haber) 80 yaşındaki demir ustası makinelere yenik düştü

Kırklareli’nin en eski demir ustası Sebahattin Pamuk, son dönemlerde artan makine gücüne yenik düştü.

Kırklareli’nin en eski demir ustası Sebahattin Pamuk, son dönemlerde artan makine gücüne yenik düştü.

Demir ustalığını babasından öğrenen Sebahattin Pamuk, babasının ise demir mesleğini Ermeni ustalardan öğrendiğini dile getirerek, “Benim rahmetli babamın ismi Salih Pamuk. Yunanistan Selanik’ten gelmişler. Rahmetli babam bu mesleği Ermeni ustalardan öğrenmiş. Daha sonra Kırklareli’ne gelmiş ve burada dükkan açmış” dedi.

Dükkan açtıktan sonra 15-20 zanaatkar yetiştirdiğini dile getiren 80 yaşındaki Sebahattin Pamuk, “Rahmetli babam tarlalarında orak dediğimiz yaptığı dişli orakları dişlediği zaman yedi sene aralıksız çalışırmış. Başka memleketlerden bütün ustalar rahmetli babamın orakları nasıl yaptığına, nasıl işlediğine bakmaya geliyormuş. Rahmetli babam Pamuk usta ismini yani o şöhreti zanaati sayesinde almış. Ondan sonra bizleri de yetiştirdi. Bizler de bu meslekte bu boya geldik, çoluk çocuk yetiştirdik. Ama maalesef tabi teknolojinin piyasaya çıkmasıyla mesleğimiz yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Biz de bununla beraber hazır mal satarak ekmek paramızı kazanmaya başladık. Tabi bununla beraber bütün takımlarımız taklavatlarımız öylece kaldı” şeklinde konuştu.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ozel-haber-80-yasindaki-demir-ustasi-makinelere-yenik-dustu-821855.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...